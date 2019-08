Das Fachgeschäft Ziegelwanger befindet sich in zwei Häusern: Eingemietet ist man seit 1978 in Kirchenplatz 10, das Nachbar-Gebäude mit der Nummer 9 befindet sich seit 2011 im Besitz der Familie. Juniorchef Alexander Ziegelwanger arbeitet neben der alltäglichen Arbeit daran, den Handel mit Elektrogeräten und das Geschäft für Elektroinstallationen nur mehr am Kirchenplatz 9 anzubieten.

Der Mietvertrag mit Christian Leeb aus Horn wird fast zur Gänze aufgelöst, nur mehr ein Raum wird als Lager Verwendung finden. Ansonsten verfolgt Ziegelwanger das Ziel, alles komprimiert anzubieten und zu organisieren. Alleine, weil Kunden doch nicht wissen, dass das 10er-Haus Elektroinstallationen und 9 Elektrogeräte anbietet. Sie erwischen bisweilen die falsche Eingangstür.

Die langen Gänge, die Gewölbe und die Raumaufteilung erschwere die Lagerlogistik, begründet der Juniorchef. Und: „Wir senken die Allgemeinkosten“, denkt er an die Miete. Das Elektrofachgeschäft wird von 500 auf 300 Quadratmeter, aber mit dem gleichen Sortiment, kleiner sein. Die Schauküche soll aufgewertet werden, auch mit Kochevents.

„Druck spüren vor allem großflächige Geschäfte“

„2011 war der Handel anders aufgestellt als heute“, spricht Ziegelwanger die Erweiterung mit dem Kauf des Nachbarhauses an. Das sei eine schlüssige Entscheidung gewesen. „Der Druck steigt heute“, schildert er. „Die weiße Ware – das sind Geschirrspüler oder Waschmaschinen – ist ziemlich stabil“, schätzen Kunden die Beratung und den Reparaturservice. Die Beteiligung an der Expert-Einkaufsgenossenschaft helfe zusätzlich. Der Preisverfall sei bei der „braunen Ware“ wie Fernsehgeräten oder Handys ein Problem.

„Die Strategie ist, dass man sich dem Markt anpasst und mit der Zeit geht. Die Tendenz geht hin zum Onlinehandel.“ Der 35-Jährige sei überzeugt, dass großflächige Geschäfte mit dem Druck und den Fixkosten mehr zu kämpfen haben als kleine und mittelgroße Betriebe. Ziegelwanger beschäftigt 35 Mitarbeiter. Der Personalstand bleibe gleich, versichert der Juniorchef.

„Die ersten Arbeiten sind fast abgeschlossen“, erzählt der Geschäftsführer, der seit fünf Jahren an der Seite seines Vaters Walter die Firma führt. Trennwände werden eingezogen und Regale umgestellt. Mitarbeiter des Hauses erledigen die elektronischen Anschlüsse.

In einem Shop-in-Shop-System finden zudem ab September das seit 2016 bestehende EVN-Servicecenter und das A1-Geschäft Platz im 9er-Haus. Die Ziegelwanger-Büros werden im Frühjahr übersiedelt sein. „Es ist ein bisschen etwas zu tun, aber das machen wir schon“, lächelt Ziegelwanger.