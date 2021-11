Zukunftsprojekte: Museum hat viel vor

Auch nach der Umgestaltung in ein Kompetenzzentrum für historische Landtechnik gibt es im Museum Horn große Zukunftspläne. Das sagte Gilbert Zinsler, Obmann des Museumsvereins, bei dessen Generalversammlung.

So ist etwa ein Textildepot, eine Uhrensammlung, die Restaurierung von Heiligenfiguren, die Einrichtung einer alten Schmiede im Heizhaus, die Einbindung der Urgeschichte in das neue Museum und eine Inventarisierung mit der Museums-Software IMDAS geplant. Darüber hinaus wurde die Ausstellungsplanung bis 2024 konkretisiert. Geplant sind etwa Ausstellungen zu „30 Jahre Biologische Landwirtschaft im Bezirk Horn“, eine Betriebsreportage über Gefahren in der Landwirtschaft, die Eröffnung eines Schaubienenstocks oder die Errichtung einer Eingangsinstallation. Was noch auf die Mitglieder des Museumsvereins zukommt? Für 1. März ist die Teilnahme am Horner Faschingsumzug geplant, im Mai soll eine Kunstausstellung über die Freundschaft zu Albanien mit Gemeinderat Shefquet Balaj gestaltet werden.

Den Ausblick in die neue Förderperiode 2022 bis 2024 bewertete Obmann Zinsler übrigens durchaus positiv. In seinem Rückblick informierte er über die Schenkungen von Edeltraut Nowak (Klöppelsammlung), Leopold Winter (Fundberichte), Rudolf Warringer (Molkerei), der Familien Preßlmayer, Zöbing, und Zimmerl (bäuerliche Werkzeuge) und Wolfgang Andraschek (Radierungen) an das Museum. Zudem sei noch einiges aus der „alten“ Periode in Umsetzung, etwa die Führungsausbildung, Museumsleitbild und Sammlungskonzept, Vermittlungs- und Ausstellungskonzept, Antrag für das Museumsgütesiegel oder die Filmstation Landschaft-Leben.

Erfreulich: Schon 4.000 Gäste im Museum

Erfreulich entwickelten sich auch die Besucherzahlen. „Bisher konnten heuer über 4.000 Gäste im Museum begrüßt werden“, stellte Zinsler fest. Man gehe zuversichtlich in die Zukunft. Positiv fiel auch der Bericht des Kassiers Albert Prayer aus. Einstimmig wurden der Vorstand und der Kassier von den Mitgliedern entlastet. Danach wurden Zinsler, seine Stellvertreter Amand Körner und Ursula Bösel sowie Kassier Albert Prayer in ihren Funktionen bestätigt.

Im Festvortrag beleuchtete Ralph Andraschek-Holzer Dörfer, Felder, Bauern, Bildmotive und ihre Probleme. Allen im Bereich der Kultur und des Museums Verantwortlichen dankte Stadtrat Martin Seidl: „Sie haben alle die Herausforderungen an das Museum angenommen und auch geschafft, dafür gebührt allen der Dank der Gemeinde.“