Eine erfreuliche Zwischenbilanz zieht der Lions Club Horn bei seiner Benefizaktion „Die Löwen sind los“. „Die 20 Löwen des Lions Club Horn stehen jetzt schon seit zwei Monaten im Bezirk und fallen auf“, stellte Julia Langstadlinger vom Lions Club zufrieden fest. Rechtzeitig zum Welttag des Löwen wurden nun in allen Gemeinden Hinweisschilder angebracht, um aufzuzeigen, dass in dieser Gemeinde der Lions Club aktiv ist.

Unzählige Fotos mit den außergewöhnlichen Statuen existieren bereits, viele davon werden auf den sozialen Medien geteilt und sorgen so dafür, die Aktion auch weit über die Grenzen des Bezirks Horn bekannt zu machen.

„Bei uns sind drei Generationen ver- treten, die miteinander ihre Talente der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.“ Julia Langstadlinger

Julia Langstadlinger und ihr Vater Horst sind beim Club und zeigen, dass sich Jung und Alt, Männer und Frauen, für soziale Anliegen bei den Horner Löwen engagieren. „Wie bereits angekündigt gibt es auch die ersten Fahrradtouren, um die Löwen zu besuchen. Alle Navigationsdaten stehen unter anderem auf www.loewenlos.com zum Download zur Verfügung“, erklärt Horst Langstadlinger.

Der Lions Club Horn besteht seit 33 Jahren. 28 Damen und Herren aus dem Bezirk engagieren sich ehrenamtlich für in Not geratene Mitmenschen, unterstützen Sozialeinrichtungen und Projekte im Bereich Kinder und Jugend, Gesundheit und Umweltschutz, fördern Kunst und Kultur und tragen österreich- und weltweite Aktionen und Katastrophenhilfen von Lions International mit. Mit der Aktion „Die Löwen sind los“ möchte der Horner Lions Club gemeinsam mit Sponsoren wie die NÖN bereits berichtete in den kommenden fünf Jahren jährlich 60.000 Euro für soziale Zwecke auf die Beine stellen.

Nebenbei möchten die Horner Lions auch für junge, potenzielle Mitglieder interessant werden, denn ein solch langfristiges Projekt fordert die gesamte Clubfamilie. Familie ist hier der richtige Ausdruck, ist die Jüngste 32 Jahre, der Älteste im Lions Club Horn bereits 82 Jahre alt. „Es sind also drei Generationen vertreten, die miteinander ihre Talente für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen“, so die Langstadlingers.