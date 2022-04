Einbrecher-Duo wandert für Jahre hinter Gitter

Werbung

„Wir sind keine Berufskriminellen. Wir haben immer gearbeitet, aber dann kam Corona. Wir bekamen vom Staat keine finanzielle Hilfe, wie in anderen Ländern. Wir verloren unsere Arbeit und lebten zunächst von unseren Ersparnissen. Als diese verbraucht waren, mussten wir irgendwie an Geld kommen“, erklärte das Serben-Duo vor Gericht, warum es einbrechen gegangen war. „Es war aus der Not heraus. Wir wussten nicht mehr, wie wir unsere Familien ernähren sollen. Wir hatten keinen Plan und haben uns die Einbruchsobjekte auf Google-Maps ausgesucht. Wir stiegen meist über die Fenster in die Wohnhäuser ein. Es tut uns leid“, beteuerten die Männer.

Das Duo brach im September vergangenen Jahres in Wohnhäuser im Wald- und Weinviertel (mehrfach in Mistelbach, Horn und Zwettl) ein, und es erbeutete in nur vier Wochen Schmuck, Uhren, Münzen und Bargeld im Gesamtwert von 75.316 Euro.

Die geständigen Serben wurden zu Gefängnisstrafen von drei und vier Jahren verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

