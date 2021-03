Der tragische Todesfall einer Zwettler Krankenpflegerin zieht offenbar auch Fake-News nach sich: Das Gerücht, eine Krankenschwester am Landesklinikum Horn sei nach einer Corona-Impfung verstorben, sorgte in der Vorwoche auf Facebook für Aufsehen. Bundesamt und Landesgesundheitsagentur dementierten entschieden. Für den Verfasser der Falschmeldung – einen bekannten Schremser – könnte es jetzt auch ein gerichtliches Nachspiel geben.

Betriebsratsobmann Reinhard Waldhör schaltet Juristen ein. MK, MK

Posting entfernt, Poster entschuldigt sich. Mehrere hundert Male wurde das Gerücht seit 10. März auf Facebook geteilt und ebenso oft kommentiert. Die Kommentare unter dem Eintrag sprechen Bände. Damit laufe „alles nach Plan, das große Sterben kommt noch nach 8 - 12 Monaten ...“, schrieb etwa eine Userin. Andere User hingegen zweifelten den Wahrheitsgehalt des Postings stark an. Mittlerweile hat der Autor das Posting entfernt und auf seinem Facebook-Profil die Falschmeldung zurückgezogen.

Betriebsratsobmann: „Rote Linie überschritten.“ Wegen dieses und anderer Postings, mit denen Unwahrheiten und Verleumdungen über die Landeskliniken Horn und Zwettl verbreitet worden sind, will der Vorsitzende der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und Betriebsratsobmann am Klinikum Horn, Reinhard Waldhör, die Verfasser dieser Facebook-Nachrichten klagen. „Wenn behauptet wird, dass Mitarbeitern des Landesklinikums Zwettl, die sich nicht impfen lassen, von der Anstaltsleitung, der Personalvertretung und der Gewerkschaft mit der Kündigung gedroht worden wäre, dann ist damit eindeutig die rote Linie überschritten worden. Mit dieser Unterstellung beschäftigen sich bereits unsere Juristen. Der Verfasser wird demnächst Post bekommen“, ärgert sich Waldhör und stellt eines ganz dezidiert fest: „Weder in Heimen noch in Kliniken gibt es einen Impfzwang.“

Auch der Verfasser des Postings über die angeblich verstorbene Krankenschwester in Horn muss sich auf eine Klage gefasst machen. „Auch dieser Verfasser bekommt ein Schreiben unserer Juristen. Da werden bewusst Lügen in die Welt gesetzt. Ich will mit den Klagen keinen Sturm im Wasserglas entstehen lassen, sondern ein Exempel statuieren“, sagt Waldhör.

„Mitarbeiter leisten Enormes.“ Gerade in den Landeskliniken werde seit einem Jahr Enormes geleistet, die Mitarbeiter körperlich am Limit. Psychisch sei es für sie „ein Wettlauf Impfung gegen Mutation“ – mit noch keinem Ende in Sicht. „Dazu kommt ihr ganz normales Privatleben. Nach einem anstrengenden Zwölf-Stunden-Dienst stehen Homeschooling mit den Kindern, Haushalt usw. an“, erklärt Waldhör.

Seit Jahren werde ein neuer Personalschlüssel, mit dem es auch mehr Personal in den Spitälern geben soll, gefordert. Auch die Dienstplansicherheit ist seitens der Gewerkschaft gefordert. „Außerdem müssen die zusätzlichen Dienste, die jetzt gemacht werden müssen, für den Dienstgeber teurer werden. Dadurch bringt das den Betroffenen auch mehr Geld. Alternativen haben diese Mitarbeiter ja nicht. Man kann nicht einfach ein Krankenhaus wegen Urlaub sperren.“

Landesagentur und Bundesamt dementierten Vorfall. Dass es diesen Todesfall tatsächlich gegeben hat, dementiert Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur. Es handle sich um ein Gerücht, im Landesklinikum Horn wisse man nichts von so einem Fall. Auch die „Bundesagentur für Sicherheit im Gesundheitswesen“ legt Wert auf die Feststellung, dass derzeit „keine Meldung eines weiteren Todesfalls in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff“ vorliege.