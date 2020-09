Mit einer Festmesse wurden die Priester des Pfarrverbandes Horner Becken offiziell installiert. Bürgermeisterin Gabriele Kernstock begrüßte die Gäste und würdigte das Zusammenwachsen der Pfarren.

Johann Tiefenbacher, Obmann Stellvertreter des Pfarrkirchenrates, erklärte: „Der Pfarrverband besteht aus den Pfarren Horn, Mödring, Frauenhofen-Strögen, St. Bernhard, Neukirchen, St. Marein, Röhrenbach und Dietmannsdorf.“ Moderator ist Pater Albert Groiß. „Der Pfarre St. Bernhard wurde ein junger, sportlicher Pater, ein echter Waldviertler aus Röhrenbach zugeteilt, dafür sind wir sehr dankbar“, freute sich Tiefenbacher.

Dechant Michael Hüttl blickt zuversichtlich auf den eingeschlagenen Weg. Der Fusionierungsprozess sei anstrengend und erfolgreich gewesen, nun gehe es um die Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Weges im Pfarrverband.

„Wir freuen uns auf das Kennenlernen der Gleichgesinnten in den Pfarren und auf den gemeinsamen Weg in eine neue Zukunft, in der wir die Freude am Glauben an Jesus Christus bewahren und stärken können“, betonte Hüttl. Hoffnungsvoll blickt auch Pfarrvikar Clemens Hainzl auf „das Zusammenwachsen“ der Pfarren. „Gerne bin ich Seelsorger für alle und freue mich über eine Vielfalt an kirchlichen Räumen. Somit können wir vielen Menschen Heimat im Glauben sein.“

Musikalisch umrahmte der Kirchenchor St. Bernhard unter der Leitung von Karl Gabler den feierlichen Einzug in die Pfarrkirche und die anschließende Festmesse. Neben den Vertretern der Gemeinde nahm eine Abordnung der Freiwillige Feuerwehr St. Bernhard mit Kommandant Günther Winkelmüller an der Installationsmesse teil.

Im Anschluss organisierte die Jugend beim Dorfgemeinschaftshaus eine Agape.