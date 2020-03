Appell: „Bitte nehmen Sie Maßnamen ernst" .

Mit einem eindringlichen Appell richtete sich Bezirkshauptmann Johannes Kranner am Montag via NÖN an die Bevölkerung: „Bitte nehmen Sie die von der Regierung gesetzten Maßnahmen ernst. Nur, wenn sich alle daran halten, können wir die Zahl der infizierten Personen so niedrig wie möglich halten“, sagte Kranner.