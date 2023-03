Johannes Kranner: „Menschen hier haben Handschlagqualität“

NÖN: Herr Bezirkshauptmann, wie schwer fällt Ihnen der Abschied? Oder überwiegt die Freude auf den Ruhestand?

Johannes Kranner: Ich gehe mit gemischten Gefühlen in den Ruhestand. Abschiedsschmerz und Freude halten sich die Waage. Ich habe viele Menschen im Bezirk kennen und schätzen gelernt, die mich bei der Erfüllung meiner Aufgaben unterstützt und inspiriert haben. Ich habe viele, sehr fleißige und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Bezirkshauptmannschaft, die gemeinsam mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Einen großen Rückhalt habe ich auch immer in den Gemeinden gehabt. Dadurch konnten auch schwierige Probleme gelöst werden. Die nicht nur gesagte, sondern gelebte gute Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen war mir eine große Stütze und in ernsten Situationen für mich auch sehr bewegend. All das wird mir fehlen.

Welcher Teil des Abschieds schmerzt Sie weniger?

Kranner: Andererseits freue ich mich darüber, dass die Verantwortungslast bei Problemfällen und der Termindruck wegfallen und ich mich auf Tätigkeiten bzw. Dinge konzentrieren kann, für die ich bis jetzt keine Zeit hatte. Ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und Sport treiben, was meiner Gesundheit förderlich ist.

Die letzten Jahre Ihrer beruflichen Tätigkeit waren von der Corona-Pandemie geprägt. War diese Pandemie zugleich auch die schwierigste Herausforderung Ihrer Karriere?

Kranner: Die vergangenen drei Jahre waren von der Corona-Pandemie geprägt, haben uns allen viel persönlichen Einsatz und Energie abverlangt. Die mit der Pandemie zusammenhängenden Arbeiten mussten neben der Routinearbeit erledigt werden. Die Pandemie war für mich persönlich nicht die schwierigste Herausforderung in meiner Berufslaufbahn, ist aber sicherlich bei den fordernsten Aufgaben einzureihen.

Vor welche Schwierigkeiten hat die Pandemie Sie und die Mitarbeiter der BH Horn gestellt? Was waren die größten Herausforderungen?

Kranner: Die Hauptschwierigkeiten waren in den zeitlich äußerst späten gesetzlichen Vorgaben, die von uns umzusetzen waren. Da gehören etwa die Grenzschließungen mit Kontrollen dazu. Auch die abnehmende Akzeptanz der Maßnahmen durch die Bevölkerung, je länger die Pandemie andauerte, die Demonstrationen und vor allem der Frust von betroffenen Bürgern, der auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BH ausgelassen wurde, waren belastend. Ohne die immer besser werdende IT-Unterstützung hätten die Bescheide bzw. zuletzt die Vergütungsanträge nicht so rasch abgearbeitet werden können. Die Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch zusätzliches Personal gemäß dem Epidemiegesetz und das Bundesheer waren sehr hilfreich und in der Abarbeitung nicht wegzudenken.

Abgesehen von der Pandemie: Welche Ereignisse oder Erlebnisse aus den vergangenen 15 Jahren werden Ihnen noch besonders in Erinnerung bleiben?

Kranner: Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit die Landesausstellung gemeinsam mit dem Bezirk Waidhofen und Telc in Tschechien, der Umbau und die Modernisierung der BH Horn, die Sanierung und Verwaltung zweier Landesstiftungen, die Bewältigung von Hochwasserereignissen 2009 und 2012 und sehr medienwirksame Verwaltungsfälle. Besonders erschüttert hat uns 2010 der Vorfall mit einer selbstgebastelten Bombe in der Sozialabteilung, der nur durch Zufall (Anm.: Erlöschen der Zündschnur) vereitelt worden ist. In der Land- und Forstwirtschaft war für mich die Borkenkäfersituation sehr prägend, weil durch die Schlägerungen auch das Landschaftsbild verändert wurde. Die Eisbruchsituation mit tagelangem Stromausfall werde ich auch nicht vergessen. Persönlich waren die Veranstaltungen im Kindergartenbereich sowie der Ausbau der Kindergärten für mich eine große Freude, ebenso auch viele Schulveranstaltungen.

Sie haben öfter die gute Zusammenarbeit zwischen der BH und anderen Institutionen wie Polizei, Rettung, Feuerwehr … im Bezirk Horn betont. Worauf kann der Bezirk Horn noch stolz sein?

Kranner: Die äußerst gute Zusammenarbeit mit der Exekutive und den Einsatzorganisationen mit der BH wurde im Ernstfall und in der Tat gelebt und nicht nur in Worten gepriesen. Dafür danke ich allen Verantwortlichen und Mitgliedern dieser Organisationen von ganzem Herzen. Der Bezirk kann aber auch auf viele engagierte Frauen und Männer in den Vereinen, Initiativen und in zahlreichen Projektgruppen, die sich durch ihren Idealismus für andere Menschen bzw. Anliegen einsetzen, stolz sein.

Sie alle haben unsere Arbeit wertvoll und maßgeblich unterstützt und zu einer positiven Entwicklung im Bezirk beigetragen. Die Menschen in den Waldviertler Bezirken müssen vielfach viel mehr Strapazen und Anstrengungen auf sich nehmen, die anderen Menschen in den Ballungszentren erspart bleiben bzw. leichter zugänglich sind, etwa auch Arbeitsplätze. Diese Tatsache prägt die Menschen in unserer Region und es gibt auch einen Zusammenhalt und ein Heimatbewusstsein. Die Menschen hier haben vor allem Handschlagqualität.

Sie haben zuletzt auch immer wieder angedeutet, dass anonyme Anschuldigungen und „Vernaderertum“ in der jüngeren Vergangenheit zunehmen. Wie sehen Sie diesen Trend und wie kann man ihm entgegenwirken?

Kranner: Dieser Trend des anonymen Vernadertums hält leider weiterhin an. Ich habe erst vorige Woche wieder eine bösartige anonyme Anzeige von der Staatsanwaltschaft Krems erhalten. Der Trend hat sich in der Pandemie noch verstärkt, weil hier durch Absonderungen und dergleichen mehr Zeit für derartige Verdächtigungen gegeben war. Entgegenwirken kann man hier nur durch eine konsequente Vollziehung, in der manchem Bürger auch klar gemacht wird, dass nicht alles machbar ist, was man sich wünscht. Es gibt Gesetze und Richtlinien, die eine Behörde zu vollziehen hat und die nicht abänderbar sind.

Ihnen war der Kontakt zu den Menschen im Bezirk und den Gemeinden immer sehr wichtig, Sie waren bei vielen Veranstaltungen dabei. Wird man Sie auch künftig öfter im Bezirk Horn antreffen?

Kranner: Die Menschen waren und sind mir, wie Sie sagen, sehr wichtig. Man wird mich „als Privatperson“ auch künftig noch im Bezirk Horn bei dem einen oder anderen Anlass antreffen. Beispielsweise bin ich noch bis Ende Juni 2023 Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Horn. Ich möchte künftig auch die vielen hochwertigen kulturellen Veranstaltungen im Bezirk besuchen. Dabei sind mir die Stifte Altenburg und Geras, die Wallfahrtsbasilika Maria Dreieichen und das Kloster Pernegg sehr am Herzen gelegen. Sie sind für unseren Bezirk nicht wegzudenken und haben eine sehr hohe Ausstrahlung auf die Menschen.

Wie kann man sich bei Johannes Kranner den „Ruhestand“ vorstellen? Wird er wirklich „ruhig“ oder gibt es Pläne für ein Engagement bei Vereinen oder sogar ein „Comeback“ auf politischer Bühne?

Kranner: Ganz ruhig wird es nicht. Mit Ende Juni 2023 werde ich Präsident des Rotary Clubs Geras-Waldviertel, der insbesondere im Jugendaustausch beispielgebend ist. Ich werde mich auch für kulturelle Projekte, die mir in meiner Zeit als Kulturstadtrat in Retz am Herzen gelegen sind, vermehrt einsetzen. Hier kann ich als Beispiel die Retzer Windmühle und auch das Heimatmuseum Retz anführen. Jedenfalls werde ich für meine Familie mehr da sein können und werde – kurz gesagt – versuchen, generell das Tempo zu reduzieren.

