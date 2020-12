Nachdem es am 29. Dezember in Kroatien zu einem Erdbeben der Stärke 6,4 und zahlreichen Nachbeben gekommen war, aktivierte nach einem Hilferuf aus Kroatien am 30. Dezember das österreichische Innenministeriums Kräfte der NÖ Feuerwehren, um den Menschen in Kroatien, die durch das Erdbeben obdachlos wurden, rasch zu helfen. Rasch demonstrierten auch Florianis aus dem Bezirk Horn, dass sie nicht nur eine schlagkräftige Truppe sind, sondern auch innerhalb kürzester Zeit zum Aufbruch in eine Krisenregion bereit sind.

Aus dem Bezirk Horn wurden von den Feuerwehren Horn und Gars am Kamp bereits am frühen Nachmittag des 30. Dezembers die Vorbereitungen getroffen, um die Fahrzeuge und Tiefladeanhänger zum Transport von Wohncontainern - insgesamt sollen gemeinsam mit Einheiten aus der Steiermark 82 davon sowie Feldbetten nach Kroatien gebracht werden - bereit zu machen. Mit Erhalt des Einsatzbefehls setzten sich das Wechselladefahrzeug Horn mit Florian Waldschütz und Michael Dworak sowie das Wechselladefahrzeug Gars mit Rene Gigl und Gerald Baker in Richtung Graz in Marsch, wo die Verladung der Wohncontainer erfolgte.

Bereits in der Nacht von 30. auf 31. Dezember erreichte das Vorauskommando und die ersten Einheiten das Erdbebengebiet.