Bei „Mitmachstationen“ konnten die kleinen und großen Besucher die Fächervielfalt und die moderne Einrichtung der Schule kennenlernen. Als Beispiele seine etwa das Designen von Schmuck, Raumbewegungen in der Geometrie, Lebendiges Latein oder Unterdruck-Versuche genannt. Eine Rätselrallye führte die Kinder durch die breite Fächerpalette am Gymnasium. Gleichzeitig wurde vom Angebot, in den konkreten Unterricht hineinzuschnuppern, reichlich Gebrauch gemacht. Der Informatikunterricht in den top ausgestatteten Computersälen und die Spieleangebote in den modernen Turnsälen waren Highlights für die kleinen Gäste.

Fahnen am Schuleingang machten auf das besagte EU-Projekt und auf eine Reihe von Ländern aufmerksam, mit denen die "schola hornana" vernetzt ist. Der Schwerpunkt für die nähere Zukunft des Horner Gymnasiums liegt in der Umsetzung eben dieses Projekts. Jordan: "Alle Schüler und Schülerinnen sollen mit ihren Lehrern über die Grenzen schauen, ihre erworbenen Sprachkenntnisse anwenden und ausbauen, Projektarbeiten in den verschiedensten Unterrichtsgegenständen über eine eigens von der EU eingerichtete Internetplattform mit Partnerschulen in Spanien, Frankreich, Tschechien und Finnland austauschen.

In einem Schüleraustausch mit einer spanischen und einer französischen Schule werden Jugendliche als Kulturbotschafter Österreichs über mehrere Monate den Unterricht in den jeweiligen Partnerländern besuchen. Das Gymnasium Horn will damit der Überzeugung verstärkt gerecht werden, dass Bildung Grenzen zwischen Ländern und Barrieren in den Köpfen der Menschen überwindet.