Horner Klinik-Personal ist „über dem Limit"

Auf NÖN-Anfrage bestätigte die Landesgesundheitsagentur gegenüber der NÖN, dass aktuell 71 Mitarbeiter des Klinikums infiziert sind. Zusätzlich seien weitere Mitarbeiter wegen Verdachtsfällen, Pflegeurlauben oder anderer Krankenstände nicht im Dienst. Die Lage am Klinikum sei daher „angespannt“, heißt es.

Für Waldhör stellt sich die Situation im Horner Klinikum „auf alle Fälle schlimm“ dar, sagt er zur NÖN. Er habe sich daher zu einer „Überlastungs-, Gefährdungs- und Strukturmangelanzeige“ gegenüber dem Arbeitgeber gezwungen gesehen. Arbeitsbelastung und Anforderungen an das Personal seien aktuell so hoch, dass nicht mehr garantiert werden könne, dass wegen des hohen Drucks keine Fehler bei Behandlungen passieren. Es sei seine Aufgabe, dies gegenüber dem Arbeitgeber auch zu signalisieren: „Die Mitarbeiter brauchen dringend eine Entspannung der Situation“, fordert er.

„Personal auf Prioritätenliste ganz unten"

Warum Waldhör sauer ist? „Wegen der hohen Infektiosität der Omikron-Variante sei es absehbar gewesen, dass es auch beim Personal zu hohen Ansteckungszahlen komme. Dass aktuell zehn bis 15 Prozent des Klinik-Personals infiziert sei, sei abzusehen gewesen.

Betriebsrat Reinhard Waldhör macht auf die angespannte Personalsituation am Landesklinikum Horn aufmerksam. Foto: privat

Sehenden Auges in diese Situation gestolpert zu sein sei umso tragischer, weil das Personal ohnehin schon lange am Limit sei, sich Überstunden und überfällige Urlaubstage anhäufen. „Das Personal fühlt sich von der Politik im Regen stehen gelassen. Am Anfang haben alle für uns geklatscht, jetzt stehen wir in der Prioritätenliste ganz unten“, bringt Waldhör einen plakativen Vergleich: „Die Politik hat die Wünsche der Seilbahnbetreiber höher eingestuft als die Bedenken des Pflege- und Gesundheitspersonals.“

Dabei seien verfrühte Öffnungen auch für die Wirtschaft ein Schuss ins Knie gewesen, denn auch viele produzierende Betriebe hätten derzeit wegen der hohen Infektionszahlen ihrer Mitarbeiter mit ausfallenden Produktionsstraßen zu kämpfen.

Eigene Gesundheit am Abstellgleis

Als Zeichen der Geringschätzung gegenüber dem Klinik-Personal wertet er, dass symptomlos positiv getestete Mitarbeiter weiter auf Covid-Stationen beschäftigt sind oder Mitarbeiter ab einem CT-Wert von 25 zurückgeholt werden. Die Belegschaft werde dadurch angehalten, die eigene Gesundheit zu missachten und den Dienst über das körperliche und geistige Wohlbefinden zu stellen.

Seitens der Landesgesundheitsagentur heißt es dazu, dass in „allen Bereichen unserer Kliniken unsere MitarbeiterInnen noch immer außergewöhnliche Leistungen erbringen, um die Betreuung, Pflege und Behandlung der Patienten aufrecht zu erhalten. Sie gehen dabei teilweise auch über ihre eigenen Belastungsgrenzen hinaus, wofür großer Respekt und Anerkennung gebührt.“ Das Wohl der Patienten, aber auch die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter habe für das Landesklinikum immer oberste Priorität.

Weiter zeigt Waldhör auf, dass im Landesklinikum Horn schon die Situation gegeben sei, dass „elektive Untersuchungen“, also planbare Eingriffe, nach hinten verschoben werden müssen. An den Betriebsrat sei herangetragen worden, dass es – trotz größter Sorgfalt des Personals – zu kritischen Situationen gekommen sei. Die seien zwar wegen der gut funktionierenden Kontrolle entdeckt worden, führen aber zu weiterer Belastung des Personals in der Selbstreflexion nach Dienstende. Er fordert daher, dass die Leistungsdichte der verminderten Personaldecke angeglichen wird. Das heißt, dass planbare Eingriffe bis zu einer nachweisbaren Verbesserung der Personalsituation reduziert werden sollen.

Als kurzfristige Lösungsmaßnahme müsse die Politik jetzt alles daran setzen, die Covid-Lage zu entspannen. Es sei „traurig, wie die Regierung bei den Maßnahmen herumlaviert“, findet Waldhör klare Worte. Das Pflege- und Gesundheitspersonal büße aktuell für die Folgen der Aufhebung der Corona-Maßnahmen von Angang März. Auch wenn die Zahl von Covid-Patienten auf Intensivstationen derzeit vergleichsweise gering sei, auch auf den Normaltstationen sei die Betreuung dieser Patienten wegen der notwendigen Schutzmaßnahmen – etwa dem Anziehen von Schutzanzügen – aufwendiger als die Behandlung anderer Patienten.

Hilflosigkeit: Besseres Wetter als einzige Hoffnung

Wie hilflos er das Gesundheits- und Pflegepersonal der Situation ausgeliefert sieht, zeigt Waldhörs Antwort auf die Frage, was jetzt seine Hoffnung auf Besserung sei. „Das Wetter! Hoffentlich verlagert sich das Leben bald wieder von den Innenräumen nach draußen“, sagt Waldhör. Im Vorjahr sei im April wegen des besseren Wetters die Kurve bei den Infektionszahlen steil nach unten gegangen.

Dabei brauche es aktuell gar keiner „großen technischen Geschichten: Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen – das würde schon viel bringen. Am Anfang der Pandemie haben wir das geschafft, wir sollten es wieder hinkriegen“, sagt Waldhör. Auch wenn seine Hoffnung dahingehend nicht groß ist, von der Politik wünscht er sich auch etwas: „Dass sie endlich vom Reden ins Tun kommt.“

LGA: „Situation schon zwei Jahre angespannt"

Seitens der Gesundheit Waldviertel GmbH meint Geschäftsführer Andreas Reifschneider auf NÖN-Anfrage zur Situation im Horner Klinikum, dass die Situation auch schon in den vergangenen zwei Jahren angespannt gewesen sei. Es sei der „unglaublichen Einsatzbereitschaft“ der gesamten Belegschaft zu verdanken, dass das Klinikum Horn in den vergangenen zwei Jahren vergleichsweise gut gefahren sei.

Dies wolle man auch weiter garantieren, indem derzeit vermehrt planbare Operationen und Behandlungen verschoben werden. Damit sollen Ressourcen geschont und die Akut- und Notfallversorgung gesichert werden. Schon in der Vergangenheit seien immer wieder Elektivbehandlungen verschoben worden, die später nachgeholt wurden.

Außerdem sei es auch wegen der überregionalen Versorgungsstruktur der Landesgesundheitsagentur möglich, Patienten bei Bedarf auch an einem anderen Standort zu versorgen.

