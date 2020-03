NÖN-Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger sprach mit Stephan Rabl, Künstlerischer Leiter des Festivals „Szene Waldviertel“, über die Auswirkungen des Coronavirus auf das Festival, den Kultur-Betrieb im Allgemeinen und auf die gesamte Gesellschaft.

NÖN: Herr Rabl, das Festival „Szene Waldviertel“ hätte im Juni und Juli wieder der Höhepunkt des Waldviertler Kultur-Sommers sein sollen. Wie schaut es angesichts von „Corona“ mit den Plänen für das Festival aus?

Stephan Rabl: Mir war am vergangenen Sonntag, als ich die Meldungen von den Sperrgebieten in Italien gehört habe, klar: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns auch so weit ist. Für das Festival ,Szene Waldviertel‘ bedeuten die aktuellen Entwicklungen, dass es im Sommer nach derzeitigem Stand kein Festival geben wird. Aber wir arbeiten bereits parallel an einem Notfallplan, damit wir im Herbst ein Festival – zumindest in ähnlicher Form wie für Sommer geplant – durchführen können.

Nach dem Motto: Besser vorsichtig sein, als sich später einen Vorwurf gefallen lassen zu müssen ...

Rabl: So ist es. Ein Festival dieser Größenordnung ist derzeit nicht durchführ- und planbar. Man kann aber auch nicht nur einen Teil des Festivals durchziehen, weil alles von der Budgetierung über die Technik und die Infrastruktur vernetzt ist. Da geht es um mehr, als nur um die Veranstaltungen. Eigentlich hätten wir schon Drucksorten für das Festival produzieren lassen sollen. Ich bin froh, dass wir das noch nicht haben. Da wären Tausende Euro drauf gegangen. Auch die Frage der Hotelbuchungen ist zu bedenken. Für jeden, der in der Kultur-, aber auch in der Gastro- oder Veranstaltungsbranche tätig ist, ist die derzeitige Situation schlimm. Wir gehen gerade von einer Krisensitzung in die nächste. Künstlergruppen aus dem Ausland haben schon abgesagt, weil sie nicht nach Österreich kommen können oder Angst haben, dass sie danach in Quarantäne müssen, wenn sie wieder nach Hause kommen.

Was bedeutet die Situation für die Künstler selber? Da geht es ja auch um deren Einkommen ...

Rabl: Ich bringe einen Vergleich: Stellen Sie sich einen landwirtschaftlichen Betrieb vor, der Fleisch, Milch oder Gemüse produziert. Von heute auf morgen darf er seine Produkte nicht mehr verkaufen. Er weiß auch nicht, ab wann er das wieder darf. Er hat keine Einnahmen, aber laufende Kosten. Ihn quält die Frage, wer ihm den Verdienstentgang ersetzen wird. Ich kenne ein Künstlerpaar, dass durch Absagen auf einen Schlag gemeinsam fünf Monatsgehälter verloren hat. Vor dieser Situation stehen viele Künstler derzeit. Nachdem die langfristige Situation auch nicht abzuschätzen ist, gibt es auch keine Sicherheit, dass sich die Situation bald ändert. Niemand trifft derzeit für Herbst Vereinbarungen. Viele Künstler befinden sich derzeit im luftleeren Raum. Da geht es jetzt um Eistenzen.

Das heißt, es ist auch nicht sicher, dass sich die Situation im Herbst beruhigt?

Rabl: Uns muss klar sein, dass die Welt danach nicht mehr die gleich sein wird wie davor. Jeder Veranstalter versucht natürlich, seine Events in den Herbst zu verschieben. Da wird es dann kulminieren. Da muss man sich mit den anderen abstimmen. Es ist auch die Frage, inwieweit sich die Menschen dann Kultur noch leisten wollen. So wichtig Kunst und Kultur sind, da gibt es dann Wichtigeres, als eine Kultur-Veranstaltung zu besuchen. Viele Unternehmen, etwa in der Gastro-Branche, brechen ein. Ich sehe das gerade im Museumsquartier in Wien, wo wir schon die Aufführung der „Libelle“ abgesagt haben.

Schildern Sie bitte ...

Rabl: Innerhalb weniger Stunden, nachdem die Regierung die aktuellen Maßnahmen verkündet hat, war das größte Kunstgelände Österreichs wie leer gefegt. Die Gastro-Betriebe haben schon geschlossen. Zusperren geht jetzt natürlich rasch, danach aber wieder alles ins Laufen zu bringen, das ist schwer.

Abgesehen von allen medizinischen Ratschlägen: Was sollten die Menschen in dieser Situation momentan tun?

Rabl: Wir brauchen Solidarität, wir dürfen die gesellschaftliche Dimension des Problems nicht außer acht lassen. Wir kommen nur dann aus dieser Krise, wenn wir für einander etwas tun. Wir dürfen jetzt den Egoismus nicht über die Gesellschaft stellen.