Horner Model feiert Durchbruch in Mailand

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Bulliqi beim spanisch-amerikanischen Modelmanagement „1st Place Models“ von „Österreichs Nächstes Topmodel“-Erfinder Dominik Wachta unter Vertrag. Seither verzeichnete sie eine Reihe an Erfolgen. Zuletzt entschied sie sich gegen ein dreimonatiges Booking in Asien und für einen mehrwöchigen Aufenthalt in Mailand – und das hat sich für sie gelohnt.

Vor Ort ist sie seit der Vorwoche. Kurz nach der Ankunft in Mailand gab es die erste Buchung für die Mailand-Premierenshow der US-Designerin Erika Suess. Die Show findet Mitte März statt. Außerdem erfreulich: In der Pipeline ist bereits ein Fotoshooting für ein Mailänder Modelabel – das Casting fand direkt auf der Mailänder Fashionweek statt.

