Wieder stimmten alle für Zinsler

Bei der Generalversammlung des Museumsvereins in der Kulturparkhalle im Museum wurde der Vorstand mit Langzeitobmann Gilbert Zinsler einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt.

Zunächst berichtete Zinsler über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre, die von „viel Arbeit, Spaß und großem Zusammenhalt“ geprägt gewesen seien. Unter anderem wurden Sonderausstellungen, die Teilnahmen an der langen Nacht der Museen, mehrere Vorträge und das Erfolgsmodel des „Museumsmittwochs“ in den Sommermonaten, der sich prächtig entwickelt hat, organisiert. Die hervorragende Museumsarbeit wurde mit dem österreichischen Museumsgütesiegel für das Museum Horn gewürdigt (die NÖN berichtete).

Und das Engagement hat sich positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Die stiegen von 5.000 im Jahr 2021 auf 8.034 im Vorjahr (davon 1.070 mit der NÖ Card). Auch heuer läuft der Besuch laut Museumsleiter Toni Mück mit bisher 1.000 Besuchern gut.

Danach legte Kassier Albert Prayer seinen Bericht vor. Das Guthaben des Vereins konnte trotz Investitionen im abgelaufenen Vereinsjahr um 6.698 Euro gesteigert werden. Prayer wurde von den Delegierten einstimmig entlastet.

Im Namen der Stadtgemeinde bedankte sich Bürgermeister Gerhard Lentschig bei den Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz das Kulturleben in Horn wesentlich beleben. „Neben der qualitätsvollen Ausstellungs- und Sammlungstätigkeit sind insbesondere der starke Zusammenhalt im Verein, der Innovationsgeist, die Kooperationsbereitschaft und der kulturelle Stellenwert hervorzuheben“, betonte Lentschig.

Steininiger mit Vortrag über Paläontologie

Im Rahmen der Versammlung hielt Friedrich F. Steininger einen Vortrag über 250 Millionen Jahr Lebens- und Landschaftsgeschichte im Museum Horn, wobei er mit seinem kompetenten Wissen Farne, Sumpfschweine, Seekühe, Haie und See-Igel in den Mittelpunkt seines Festvortrags stellte. Die paläontologische Sammlung des Museums Horn sei so umfangreich, dass sie in einer eigenen Ausstellung gezeigt werden sollte, betonte Steininger abschließend.

