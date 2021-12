Horner ÖVP baut ihr Team um, Mang wird Stadträtin

Die 51-jährige Englmaier lebt seit 30 Jahren in Horn, seit dem Vorjahr ist sie auch Chefin der Horner ÖVP-Frauen. Sie wird in die Ausschüsse für Finanzen und Umwelt einziehen. Als Direktorin des Pflege- und Betreuungszentrums Weitra sei sie dort für den gesamten Betrieb verantwortlich. Genauigkeit und vorausschauendes Denken und Handeln seien deshalb ihre Ansprüche an sich selbst, weshalb sie sich auch schon auf die Arbeit im Finanzausschuss freue, so Englmaier.

Für die gebürtige Hornerin Evelyn Schmidt ist die Aufgabe im Gemeinderat Ehrensache. Sie ist 1982 in Horn geboren, hier zur Schule gegangen und unterrichtet nun in der Horner Volksschule. Die langjährige Fußballerin und Mutter zweier Buben trainiert unter anderem auch die jüngsten Fußballerinnen und Fußballer beim SV Horn, daher sei sie für den Ausschuss für Bildung und Sport die ideale Besetzung. Außerdem wird sie im Verkehrsausschuss mitwirken.

Die dritte Neue ist die Mödringerin Barbara Stark, die unter anderem als Mitglied der Sängergruppe „Fliederstaudn&Wurzelwerk“ bekannt ist. Die Sozialarbeiterin will sich nun im Gemeinderat in den Bereichen Familie, Kultur einbringen und „somit wichtige Säulen des Gemeinwesens unterstützen und stärken“, sagt die die 43-jährige dreifache Mutter, der sämtliche Familienangelegenheiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders am Herzen liegen.

Maier: „Gute Aufstellung bei Wahl macht sich bezahlt“

Fixiert wurde auch schon, wer den Sitz im Stadtrat von Wolfgang Welser übernimmt: Isabel Mang. Die 46-Jährige war schon bisher Stellvertreterin Welsers im Umwelt-Ausschuss: „Durch meine Ausbildung und mein persönliches Interesse für Umwelt und Klimaschutz freue ich mich sehr auf die Arbeit“, sagt Mang.

Man habe intern sehr gute und intensive Gespräche geführt und sei dann zu einer sehr guten Entscheidung gekommen, zeigte sich Bürgermeister Jürgen Maier über diese Lösung glücklich. Die gute Aufstellung auf der ÖVP-Liste für die Gemeinderatswahl 2020 mache es jetzt leichter, die ohnehin für die Periode geplanten Wechsel tatsächlich stattfinden zu lassen und die Positionen jetzt gut nachzubesetzen.

Wahl bei Sondersit er zung am 13. Jänner

Die drei neuen Gemeinderätinnen werden laut Maier am 3. Jänner angelobt, wegen der Neubesetzung im Stadtrat wird es am 13. Jänner eine Sondersitzung des Gemeinderates geben.