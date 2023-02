Horner Schüler als Dancing Stars

Eine Woche hartes Training mit Profi Patrick Jurdic und seinem Team machte aus ganz normalen Schülern der Horner Mittelschule richtige Dancing Stars. Starmania-Finalist und Kroatien-Superstar Jurdic ist mit seinem Danc’in Schools Team seit Jahren erfolgreich auf Tour.

Die Schüler erlebten hautnah, wie motivierend, spaßig, aber auch anstrengend ein Profi-Tanztraining sein kann. Und wie viel Lampenfieber man vor dem finalen, großen Auftritt haben kann. Doch der war für alle, trotz Kälte und Nieselregen in der bis zum letzten Platz besetzten Sporthalle, ein voller Erfolg. Bereits zum dritten Mal zauberte Patrick Jurdic mit den 200 Schülern der MS Horn eine heiße Sohle aufs Parkett.

Direktor Heribert Naber zeigte sich von den tollen Resultate des Workshops an seiner Schule begeistert: „Alle haben motiviert mitgemacht und sich gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt. Ich glaube, manche haben erst während der Trainingswoche ihr Talent entdeckt und sich erstmals getraut, es jetzt vor Publikum zu zeigen.“

Auch Lehrer-Team legte heiße Sohle hin

So wurde der Schlussabend ein voller Erfolg. „Danc’In Schools“ dient Kindern und Jugendlichen seit 2009 als zuverlässiger Weggefährte und aktiver Gestalter schulischer sowie außerschulischer Aktivitäten. „Jedes Jahr denken sich unsere Betreuer eine große Auswahl an kreativen und actiongeladenen Programmen für Teilnehmer jeden Alters aus“, erklärte Jurdic. Die Aktivitäten und Angebote machten Pädagogen und Schüler bei der Aufführung sichtlich Spaß, denn auch die Pädagogen hatten ihren großen Auftritt. Das Team des Elternvereins mit Obfrau Marlene Hieblinger sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. „Mit diesem Projekt wollen wir einen weiteren Schwerpunkt in unserem umfangreichen Sportunterricht setzen“, erklärte Naber abschließend.

