Die Wiener Sängerknaben waren in der vergangenen Woche auf Talentsuche in Niederösterreich unterwegs. Drei der insgesamt vier Teilchörebesuchten dabei die Volksschulen in Horn, Waidhofen/Thaya und Mistelbach.

Warum gerade die VS Horn ausgewählt wurde, ist durch den Musikschwerpunkt gegeben. Dieses Angebot der Volksschule der Wiener Sängerknaben, in die Schulen zu kommen und einen Einblick in die Welt der „Singenden Botschafter Österreichs“ zu geben, richtet sich vor allem an Schulen, die daran interessiert sind, ihren Kindern eine Stunde des Schulalltags mit einem musikalischen Erlebnis verbringen zu lassen.

„Es gibt in Österreich sehr schöne Stimmen und viele Kinder, die gerne singen“, sagt Luiz de Godoy, Kapellmeister bei den Wiener Sängerknaben. Die Motivation der Kinder sei das Wichtigste, die Stimme sei dann bis zum Profiniveau ausbaubar.

Wie ist das denn als Wiener Sängerknabe?

Neben Lockerungsübungen, Beispiele zur Stimmbildung und dem gemeinsamen Singen konnten die Schüler einiges über den Tagesablauf eines Volksschülers bei den Wiener Sängerknaben erfahren. Die Horner konnten dabei nach Herzenslust Fragen stellen und sich genauestens erkundigen.

Der Besuch in der Volksschule war nicht nur für Schüler und Lehrer ein Erlebnis, denn wer hat schon die Möglichkeit, diesen berühmten Chor zu sehen und zu hören, sondern hat auch Wirkung gezeigt, die viele Schüler bekundeten ihr Interesse.

Übrigens: Die vier Gruppen der Wiener Sängerknaben absolvieren jährliche an die 300 Auftritte und Workshops.