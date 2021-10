Horner Schulen setzen auf Gesundheit

Vollbild

FB

Bei der Überreichung der Zertifikate an die Schulleiterinnen aus dem Bezirk Horn: Barbara Fischer-Perko (ÖGK), Direktorin Beatrix Hengstberger (VS Geras/Langau/Drosendorf), Gerhard Angerer (Bildungsdirektion NÖ), Direktorin Maria Strondl (VS Weitersfeld), Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, Patrizia Nikzad (ÖGK), Direktorin Gabriele Winkelhofer (VS Reinprechtspölla und Straning-Grafenberg), Christian Farthofer ( Landesstellenvorsitzender der ÖGK).

1 /4