Mit der Band „After 8“ mit Christoph Führer & Co, der Linedance Connection mit SAXO-Ben und einer Supertombola mit schönen Sachpreisen hatte die Veranstaltung am 19. Jänner alles, was ein Ball braucht.

Unter den zahlreichen Gästen befand sich auch Bürgermeister Jürgen Maier, der am Tag des Balles seinen Geburtstag feierte. Die zahlreichen Gäste stellten sich mit einem Geburtstagsständchen beim Stadtchef ein.

