Der Auftakt in den heurigen, neu adaptierten Waldviertler Laufcup und zum Schmidataler Laufcup wird nicht in Horn fallen. Nachdem der ULC Horn erst die Voranmeldung stoppte, um unter den Anfang der Woche noch erlaubten 500 Teilnehmern für Outdoor-Veranstaltungen zu bleiben, wurde der 40. Horner Stadtlauf mittlerweile verschoben. Ersatztermin ist der 1. August. Der Waldviertel-Cup würde damit am 25. April in Maissau starten – ob dieser Termin halten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ebenso wenig abzuschätzen wie für den 9. Mai (Reingerser Friedenslauf.). Das Programm im W4-Cup könnte heuer also ein dicht gedrängtes werden