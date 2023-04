Eine Einbahn gegen das Chaos

Weiter adaptiert wird das Verkehrskonzept rund um die Volksschule in Horn. Hier wird die Ferdinand-Kurz-Gasse seit etwa zwei Jahren ab der Mittelschule bis auf Höhe Feldgasse stadtauswärts als Einbahnstraße geführt. Jetzt habe man sich aber mit den Direktoren der Schulen zusammengesetzt und beschlossen, die Einbahnstrecke bis zur Kirschenallee, also bis zur Volksschule zu verlängern, um „das hier herrschende Verkehrschaos zu beseitigen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lentschig. Gelten soll das neue Konzept ab 1. Juli.

Getroffen wurde diese Entscheidung aber nicht nur wegen der Schule, sondern auch wegen des im vorigen Sommers virulent gewordenen Chaos rund um den stark frequentierten Stadtsee. Eine Beruhigung der Situation für den kommenden Sommer sei jetzt das Ansinnen. Gerade im Sommer wurde in der Kurz-Gasse hier links und rechts geparkt, in der Mitte blieb ohnehin gerade eine Fahrspur frei. Man plane, die Autos künftig links parken zu lassen, rechts soll eine Fahrspur freibleiben, mit dem Rad soll auch gegen die Einbahn gefahren werden dürfen. Bei Hochbetrieb am Stadtsee – also zwei Monate im Sommer – sowie bei Großveranstaltungen könne diese Regelung geändert werden. Dann könne auch rechts geparkt werden, die Regelung für die Radfahrer werde dann aufgehoben. Man wolle auch den Parkplatz bei der Sporthalle besser ausschildern, um Gäste zu animieren, auch dort zu parken.

Grünen-Forderung: Lentschig will abwarten

Für Grün-Gemeinderat Walter Kogler-Strommer geht die Verlängerung der Einbahnstrecke aber nicht weit genug. Er fordert ein temporäres Fahrverbot vor den Schulen in der Früh und zu Mittag, wenn viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Bürgermeister Lentschig entgegnete allerdings, dass er zunächst abwarten wolle, wie praktikabel sich die neue Lösung erweise und wie sie von den Menschen angenommen werde: „Dann kann man über weitere Schritte diskutieren.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.