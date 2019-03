Ein 23-jähriger Horner konnte es nicht überwinden, dass er nach einer Suspendierung letztlich im Herbst des Vorjahres als Floriani rausgeworfen wurde und kein Mitglied der Feuerwehr Horn mehr sein durfte. Der 23-Jährige fühlte sich ungerechnet behandelt: „Es hat mi a bissl geärgert“, gestand er vor Gericht.

Lokal-Gast zur rechten Zeit am rechten Ort

Aus Wut zündete er dann am 5. Oktober 2018 einen Papierhandtuchspender in der Herrentoilette der öffentlichen WC-Anlage der Stadtgemeinde Horn an. Glücklicherweise erlosch das Feuer von selbst. Um Löscheinsätze zu provozieren, zündete er dann noch zwei weitere Male in der Herrentoilette Gegenstände (Papierspender, Mistkübel) an.

Da es wieder zu keinen Feuerwehreinsätzen kam, versuchte er, am 8. November 2018 in einem Lokal eine Feuersbrunst zu entfachen: Auf der Herrentoilette des Poststüberls in Horn zündete er alle Gegenstände aus Papier an. Zum Glück betrat 15 Minuten später ein anderer Gast den Waschraum, bemerkte die lodernden Flammen und schlug im Lokal Alarm. Das Feuer konnte vom Personal gelöscht werden. Die aufmerksame Kellnerin sagte dem Horner dann auf den Kopf zu, der Feuerleger gewesen zu sein. Der Verdacht betätigte sich letztlich.

Der 23-Jährige zeigte sich geständig und erklärte sich bereit, den verursachten Gesamtschaden (rund über 4.000 ) zu zahlen. Der Horner wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, er muss eine begonnene Psychotherapie fortsetzen. Nicht rechtskräftig.