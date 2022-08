Auslands-Einsatz Horner Waldbrand-Spezialisten am Weg nach Bordeaux

Lesezeit: 2 Min Thomas Weikertschläger

Walter Fröhlich-Sindelir und Matthias Winkelmüller sind mit dem Waldbrand-Pick-Up der Geraser Wehr auf dem Weg zum Waldbrand-Einsatz in Frankreich. Foto: FF Geras

I n der Region rund um Bordeaux in Westfrankreich stehen derzeit rund 6.000 Hektar Wald in Flammen. Hilfe kommt aus Niederösterreich: Auch Waldbrand-Spezialisten aus dem Bezirk Horn sind bereits auf dem Weg in die Krisenregion.