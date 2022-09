Gerhard Lentschig: „Wir streiten nicht, das macht es einfach“

NÖN: Sie sind unter unerwarteten Umständen in die Bürgermeister-Funktion gekommen. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

Gerhard Lentschig: Hart war der Einstieg für mich nicht. Ich bin doch seit 2009 lokalpolitisch tätig, war Stadtrat und Vizebürgermeister. Aber die Intensität des Amts und die Vielfalt an Themen hat mich schon überrascht – von kleinen Problemen bis zu den großen Entscheidungen. Etliches muss auch rasch entschieden werden. Aber ich mache diese Tätigkeit gerne, auch, weil ich von einer sehr verantwortungsvollen und professionellen Stadtverwaltung, angeführt von Stadtamtsdirektor Matthias Pithan, tatkräftig unterstützt werde.

Dieser Zuspruch gibt mir persönlich viel Kraft, unsere schöne Stadt weiter zu gestalten und zu entwickeln.

Die Horner Stadtpolitik verläuft – verglichen mit anderen Bezirkshauptstädten in der Region – sehr ruhig ab. Ist das auch ein Vorteil für Sie?

Lentschig: Die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien läuft bei uns großteils vernünftig und sachorientiert ab. Dass wir Dinge ausführlich miteinander besprechen und nicht öffentlich streiten, macht es einfacher. Wir setzen die Kraft dort ein, wo sie gebraucht wird – bei den Menschen, bei den Projekten. Für die Gemeinde als Ganzes ist das sehr positiv, weil bei Entscheidungsfindungen viele mit eingebunden sind – vor allem auch das Team im Horner Stadtrat.

Hört man Ihnen zu, hat man nicht den Eindruck, Sie hätten Ihre Entscheidung bereut ...

Lentschig: Nein, sicher nicht. Mich für meine Heimatstadt einzusetzen, mit den Leuten hier zu arbeiten, das mache ich gerne. Schön war von Anfang an, dass ich sowohl aus den eigenen Reihen, als auch aus der Bevölkerung viele positive Rückmeldungen bekommen habe. Dieser Zuspruch gibt mir persönlich viel Kraft, unsere schöne Stadt weiter zu gestalten und zu entwickeln.

Rückblickend: Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte der bisherigen Periode?

Lentschig: Ganz sicher der Stadtsee. Das ist ein Jahrhundertprojekt für die Stadt und vor allem für die Menschen und ihre Lebensqualität. Wir haben weiters die Tennisanlage neu mitgestaltet, durch den Kauf des Kindergartens in der Mödringer Straße sind jetzt alle Kindergärten im Besitz der Stadt. Das macht es leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn wir etwas verändern wollen. In der Infrastruktur ist im Straßenbau – zuletzt etwa in der Riedenburgstraße, in der Gymnasiumstraße oder in der Schulgasse – viel passiert. Wobei wir da noch nicht am Ende sind und beim Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau noch einiges ansteht. Auch beim Glasfaserausbau werden wir dran bleiben. In Mödring haben wir mit der Aufschließung der Bauplätze am „Dreieichenblick“ die Möglichkeit für weiteren Zuzug geschaffen. Ein Highlight war natürlich die Neugestaltung des Museums mit dem zusätzlichen Schwerpunkt eines Kompetenzzentrums für Landwirtschaft, um das sich Museumsleiter Toni Mück sehr verdient gemacht hat. Aber über allen steht der Stadtsee …

... der weit über die Bezirksgrenzen große Anerkennung findet. Die finanzielle Investition in das Projekt war hoch. Hat sie sich gelohnt?

Lentschig: Das Projekt ist einmalig gelungen. Diesen enormen Zustrom im Sommer haben wir so nicht erwartet, das macht uns große Freude. Wir haben da ein Projekt umgesetzt, das es in ähnlicher Form in ganz Niederösterreich nicht gibt, wir brauchen hier den Vergleich mit anderen Gemeinden keinesfalls scheuen. Die Menschen fühlen sich hier wohl. Das Projekt hat nicht nur am Spielplatz einen Leuchtturm, es ist als Ganzes ein Leuchtturmprojekt für die Stadtgemeinde.

Ziel des Projektes ist es ja, eine ganzjährig genutzte Anlage zu haben. Wie wird das im Herbst und Winter aussehen?

Lentschig: Man kann das Areal ganzjährig zum Spazierengehen nutzen, sich mit einem Buch zum Lesen hinsetzen, auf der Seedeck-Terrasse Kaffee trinken, während die Kinder am Spielplatz spielen. Was wir jetzt tun werden ist völlig normal: Die erste Saison evaluieren und mögliche Verbesserungen erarbeiten.

Gibt‘s da schon konkrete Ideen oder Themen?

Lentschig: Wir müssen uns etwa den Aufwand bei der Pflege der Anlage – Betreuung der Grünflächen, WC-Anlagen – ansehen, auch die Frage, wie es mit der Wasserqualität, die sehr gut ist, aussieht. Wir werden uns auch die Verkehrssituation rund um die Kurzgasse ansehen. Es ist normal, dass es bei so einem neuen Großprojekt anfangs auch „Kinderkrankheiten“ gibt. Die werden wir beheben.

Sie haben Straßenbau und Glasfaserausbau angesprochen. Was steht im Laufe der aktuellen Periode noch an?

Lentschig: Wir haben den Bau eines Rückhaltebeckens für den Hochwasserschutz Eibenbach – besonders für Mödring und Horn – begonnen. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – immerhin haben wir etwa 1400 Lichtpunkte – soll fertiggestellt werden. Auch schon angelaufen ist die Sanierung der Außenfassade am Vereinshaus. Was wir nicht außer Acht lassen dürfen ist das Thema „Betreutes Wohnen“. Und dann wollen wir noch das Radwegnetz weiter ausbauen. Da soll sich noch mehr tun, auch in touristischer Hinsicht. Wir wollen gemeinsam mit der Region den Radtourismus forcieren.

Ein weiteres Thema ist die „Ost-Erweiterung“ im Bereich des gerade entstehenden Gesundheitszentrums. Gibt es da schon konkrete Pläne oder einen Zeitplan?

Lentschig: Konkret planen wir eine Straße als Verbindung zwischen der Hopfengarten- und der Bahnstraße als Entlastung. Diese Verbindungsstraße ist zwingend notwendig, wird aber einiges kosten. Der Rest dieser Erweiterung wird derzeit geplant, einen konkreten Zeitplan zu nennen, ist noch vermessen. Natürlich gewinnt dieses Thema Aktualität, auch wegen der Umgestaltung des Bahnhofareals und einer Direktanbindung an die Franz-Josefs-Bahn.

Schauen wir noch weiter in die Zukunft: Gibt es schon Entscheidungen, wie das Team der ÖVP für die Gemeinderatswahl 2025 aussehen wird? Werden Sie wieder antreten?

Lentschig : Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, mir persönlich noch keine Gedanken gemacht. Es hat auch in meinem Team noch keine Gespräche dahingehend gegeben. Ich bin über die derzeitige Konstellation im Club sehr froh. Es wird konstruktiv und kollegial gearbeitet. Außerdem steht Anfang 2023 die Landtagswahl an und es gibt – wie besprochen – viele Themen, um die wir uns vorrangig kümmern müssen.

Apropos Landtagswahl: Jürgen Maier galt lange als Zugpferd der ÖVP im Bezirk. Wird die Horner ÖVP auch für Franz Linsbauer so intensiv laufen?

Lentschig: Das ist für uns in Horn selbstverständlich, wie es das für alle 20 Gemeinden im Bezirk ist. Wir wissen aus der Praxis genau, wie wichtig unser Landtagsabgeordneter als Sprachrohr für den Bezirk im Land ist. Linsbauer hat definitiv die Unterstützung von allen Bürgermeistern und ihren Teams. Ein weiteres Glück für den Bezirk ist, dass wir mit Landesrat Ludwig Schleritzko einen Top-Mann als wesentlichen Entscheidungsträger in der Landesregierung wissen. Es ist für die positive Weiterentwicklung unseres Bezirkes wichtig, wenn wir weiter beide in St. Pölten haben. In ihren verantwortungsvollen Funktionen sind sie eine großartige Stütze für den Bezirk auf dem Weg in eine positive Zukunft.

