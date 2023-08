Klassik, Filmmusik und eine Uraufführung im Drosendorfer Schlosshof

Der Drosendorfer Hornsommer wurde am 13. August mit einem Konzert der Weinviertler Horn-Connection unter der Leitung von Peter Hofmann im Schlosshof in Drosendorf eröffnet.

Peter Hofmann, der auch Kursleiter des Hornsommers ist, eröffnete herrschaftlich und dem Rahmen angepasst den Abend mit dem Pilgerchor aus Richard Wagners „Tannhäuser“, gefolgt von der Fuge in A-Moll von Johann Sebastian Bach, einem von vielen Lieblingsstücken Hofmanns, „das alle meine Schüler einfach drauf haben müssen, ein Super-Stück“, das auch ebenso interpretiert wurde.

Doch nicht nur Klassik stand auf dem Programm. Mit der Filmmusik zu „Titanic“ oder „Robin Hood“ begeisterten die Hornisten das Publikum ebenso wie mit „Sterling Bridge“, einer Komposition eines Studienkollegen von Hofmann.

Begeisterung für die Musik spürbar

Der Hornsommer, bei dem jungen Musikern die Gelegenheit geboten wird, ihr Können bei renommierten Dozenten zu erweitern, wird in diesem Jahr bereits zum 17. Mal veranstaltet. „Jedes Mal, wenn ich durch das Drosendorfer Tor fahre, dann komme ich in eine andere Zeitrechnung“, schwärmte Hofmann vom Ambiente der Stadt Drosendorf genau so, wie auch von den vorgetragenen Musikstücken. Seine Begeisterung für die Hornmusik ist auch beim Dirigieren der Musikerkollegen spürbar. Beinahe möchte man sagen, Hofmann lebt jeden Ton mit allen Sinnen.

Eine Besonderheit wurde jedoch erst als Zugabe präsentiert: Die Uraufführung der „Kipp-Bratpfannen-Polka“, die von Klaus Leherbauer in nur einer Nacht geschrieben wurde. Anlass dafür war die Freude von Christoph Reiß über die Anschaffung eines ebensolchen Kochgerätes für das Bürgerspital.

Zum Abschluss des Hornsommers gibt es am Samstag, 19. August, um 16 Uhr ein Teilnehmerkonzert im Schlosshof. Am Sonntag, 20. August, gestalten die Teilnehmer die Sonntagsmesse um 10 Uhr, die ebenfalls im Schlosshof gefeiert wird.