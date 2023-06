Poigen: Mit Messe ins Festzelt ausgewichen

Umrahmten den Festakt: Die Jagdhornbläser Doris Schwarz, Gerhard Graf, Erhard Führer, Stephan Bauer, Dominik Pfaller, Josef Beischlager, Christian Buhl und Hornmeisterin Barbara Bauer (v.l.). Foto: Eduard Reininger

Die traditionelle Jägermesse der Jägerschaft des Bezirkes fand nicht wie gewohnt in der Hubertuskapelle in Grünberg statt, sondern musste weg starkem Regen in das Festzelt der Feuerwehr Poigen verlagert werden. Pfarrer Josef Zemliczka zelebrierte die Messen und die Jagdhornbläsergruppe Gars und die Jagdhornbläser Gars unter der Leitung von Hornmeisterin Barbara Bauer umrahmten den feierlichen Festakt mit ihren Klängen. Als besondere Spezialität wurde mittels eine Multimedia-Präsentation die Entstehungsgeschichte der Hubertuskapelle gezeigt. Im Kreise der Besucher war auch Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock und sein Stellvertreter Herbert Gallee vertreten. Ruttenstock erklärte, dass die Hubertuskapelle in Poigen für die Jägerschaft ein Ort der Zusammenkunft und der Andacht an ihr verstorbenen Waidkameraden sei. Er bedankte sich bei Vizebürgermeister Josef Brandner für die Erhaltung und Betreuung der Kapelle. Anschließend wurde beim gemütlichen Beisammensein im Festzelt gefeiert.