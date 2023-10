Nahversorger taucht in smarte Zukunft ein

Und darauf zeigte sich Bürgermeister Niko Reisel bei einer kleinen Feier vor dem Geschäft in Klein-Meiseldorf stolz. Damit sei man in der Nahversorgung der Bevölkerung in ein neues Zeitalter eingetaucht. Denn künftig wird es hier die Möglichkeit geben, wie bisher gewohnt in Bedienung einzukaufen. Zu gewissen Zeiten wird es aber auch möglich sein, sich in Selbstbedienung mit Artikeln des täglichen Bedarfs einzudecken. „Damit schaffen wir den Übergang in eine digitale, smarte Einkaufswelt“, sagte Reisel.

Künftig kann man von Montag bis Samstag am Vormittag in gewohnter Manier einkaufen. An diesen Tagen ist es aber bis 21 Uhr möglich, mit einer Bankomatkarte oder per Handy mit entsprechender App ins Geschäft zu gelangen. Und dort hat man dann die Möglichkeit, seine Einkäufe mittels Selbstbedienungskassa zu bezahlen. Mit diesem Selbstbedienungs-Variante könne man nicht nur auf das knappe Angebot am Arbeitsmarkt an Personal kompensieren, sagte Reisel. Man setze auch die seit der Wiederbelebung des örtlichen Nahversorgers im Jahr 2019 gefahrene Service-Orientierung am Bürger fort. Denn durch die hybride Einkaufsmöglichkeit gebe man auch Personen, die länger arbeiten müssen und später nach Hause kommen - oder die ihren Einkauf lieber in Ruhe absolvieren - auch die Chance, ihre Besorgungen nach ihren Wünschen zu erledigen. „Und damit sind wir nicht nur mitten drin, sondern wieder ganz vorne dabei“, bedankte sich Reisel auch bei den Partnern. Zu denen gehören die LEADER-Region, über die EU-Geld für die 50.000 Euro-Investition in das neue System geflossen ist, und das Handelshaus-Kiennast, das ebenfalls einen Teil der Kosten übernimmt. Aber auch den Gemeindemandataren aus ÖVP und SPÖ, die geschlossen hinter dem Projekt stehen, dankte Reisel genauso wie dem Mitarbeiter-Team rund um Teamleiterin Siliva Reisel.

Auch bei ihm sei die Freude groß, dieses flexible Modell in Klein-Meiseldorf umzusetzen, meinte Julius Kiennast vom Handelshaus Kiennast. Es gebe auch schon Interesse von anderen Kaufleuten, dieses sehr einfach zu bedienende System einzuführen.

Mit diesem neuen Service sei die Gemeinde am Puls der Zeit, lobte auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. Es biete die Wahlfreiheit, Einkäufe in persönlicher Bedienung oder in Selbstbedienung durchzuführen. Er appellierte an die Bürger: „Nutzt diese Gelegenheit.“