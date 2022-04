Jägerschaft aus Mold verärgert: „Kann tödliche Folgen haben"

Werbung

Verärgerung herrscht bei Jägern in der Gegend um Mold. Der Grund: Ein Unbekannter hatte dieser Tage an der B2 von Horn Richtung Maria Dreieichen illegal gebeiztes, also chemisch behandeltes Saatgut entsorgt. Ein aufmerksamer Fahrzeuglenker hatte dies zufällig bemerkt und Alarm geschlagen.

„Die leuchtend rote Farbe des gebeizten Getreides auf einer Brachfläche, offen auf den Boden liegend, fiel dem Lenker auf. Wenn das von den Vögeln gefressen wird, kann das den Bruterfolg mindern oder tödliche Folgen für sie haben“, ärgert sich Hegeringleiter Gerhard Hisch. Auch andere Tiere, die das gegeizte Getreide in größeren Mengen aufnehmen, könnten zu Schaden kommen. Die Polizei und Bezirkshauptmannschaft Horn wurden seitens der Jäger eingeschaltet.

Diese beauftragten den Grundbesitzer, die illegale Deponie zu räumen. Die Aufgabe der ordentlichen Entsorgung übernahmen dann die Jäger des Reviers Mold, auch die Kosten teilen sich Jäger und Grundbesitzer. Hirsch schaufelte das ungeliebte Saatgut in Kübel, packte die in den Anhänger und fuhr damit zur Problemstoffsammelstelle ins Abfalllogistikzentrum Rodingersdorf. „Aufgrund der Beize muss die Saat in den Sondermüll“, erklärte der Hegeringleiter.

„Diese Menge Saatgut (150 kg) beinhaltet mehr als 200.000 Körner. Dafür werden im Handel mehr als 500 Euro verlangt“, sagt Hirsch.

