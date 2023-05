Schotter-Lkw stürzte bei Altenburg in Graben

Kurz nach 17 Uhr geriet am 3. Mai laut Polizei ein mit Schotter beladener Lkw auf der L8022 zwischen Groß Burgstall und Altenburg in den rechten Straßengraben und kippte um. Der 27-jährige Lenker des Lkw gab an, dass er in das rechte Straßenbankett und dann in den Straßengraben kam. Er habe noch versucht, den Lkw nach rechts in das angrenzende Feld zu lenken, doch der Laster stürzte auf die rechte Fahrzeugseite in das Feld um. Auch zwei Straßenleitpflöcke waren vom Lkw touchiert worden.

Der Fahrer begab sich mit Schmerzen ins Landesklinikum Horn. Die Firma, die den Lkw gemietet hatte, kam ebenfalls zur Unfallstelle. Dort wurde der restliche Schotter mit Hilfe eines Baggers abgeladen und ein Teil des Schotters vor dem Lkw angeschüttet. Von d en Feuerwehren Altenburg und Horn wurde der Laster mittels Seilwinden aufgerichtet. Anschließend wurde der beschädigte Lkw abgeschleppt.

Für die Arbeiten wurde die L8022 zwischen Groß Burgstall und Altenburg eine gute Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei war mit zwei Streifen vor Ort.

