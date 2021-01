Seit August 2020 ist Katharina Rokvić die neue Leiterin der Familien- und Beratungszentren des Hilfswerk NÖ. Die Mödringerin war auch davor schon einige Zeit im Unternehmen tätig, war unter anderem für Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Mit der NÖN sprach sie über ihre neuen Aufgabenbereiche und wie das Hilfswerk Menschen in schwierigen Lebenslagen weiterhilft.

NÖN: Welche Tätigkeitsfelder umfasst ihre neue Position als Leiterin der Familien- und Beratungszentren?

Katharina Rokvic: Insgesamt bin ich für die Leitung von fünf Angebotsbereichen mit fast 500 Personen zuständig. Dazu gehören beispielsweise die Kinderbetreuung und die Tagesmütter. Auch Lerntraining wird von uns angeboten. Damit unterstützen wir Kinder, damit sie das Lernen lernen. Dann gibt es noch den großen Bereich der Beratung und der Psychotherapie, ebenfalls mit einem großen Fokus auf Kindern und Jugendlichen. Ein weiteres Angebot sind die sogenannten „mobilen Dienste“, bei denen unsere Mitarbeiter persönlich zu den Familien, die mit Herausforderungen zu kämpfen haben, fahren.

Welche Probleme kommen am Häufigsten zur Sprache?

Rokvic: Vorrangig geht es natürlich um alles, was mit Kindern und Familie zu tun hat. Aber auch ältere Menschen wenden sich an uns. Verhältnismäßig machen diese zwar nur einen kleinen Teil aus, aber Lebenskrisen kann es in jedem Alter geben. So geht es teilweise um Finanzen, auch wenn wir jetzt nicht die Schuldnerberatung sind. Viele Probleme und Krisen entstehen natürlich in der Schule. Für die wenigsten verläuft die Schullaufbahn komplett reibungslos. Da kann es zu Situationen kommen, in denen die Betroffenen keinen Ausweg mehr sehen. Das ist dann der Punkt, an dem wir angerufen werden. Vor allem wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ist eine Zeit, in der sich viele Eltern bei uns rühren. Immer ein Dauerbrenner ist das Thema Trennung und Scheidung. Da geht es dann um Fragen wie: „Wie halte ich mit dem Elternteil, der nicht mehr zu Hause lebt, Kontakt?“ oder „Wie gehe ich mit diesen Spannungen um, damit das Kind nicht darunter leidet?“

Wie konkret helfen Sie den Menschen, die sich an das Hilfswerk wenden?

Rokvic: Über unser Krisentelefon oder im persönlichen Gespräch gibt es stets die Möglichkeit für ein Beratungsgespräch. Über ganz Niederösterreich verteilt dienen unsere zwölf Beratungszentren als direkte Anlaufstellen. Der erste Schritt ist, die Ursache des Problems zu finden. Wir schauen in weiterer Folge auch, ob wir den Hilfesuchenden weiterverweisen können und arbeiten dabei eng mit den diversen Ämtern und Behörden zusammen. Die weiteren Hilfestellungen sind vielseitig. Wenn es Probleme mit dem Lernen gibt, bieten wir ein eigenes Lerntrainingsangebot an. Das hat gerade durch den Heimunterricht in Coronazeiten nochmals an Bedeutung gewonnen. Für Probleme bei der Kinderbetreuung gibt es dann natürlich noch unsere Tagesmütter. Andere nehmen unsere Angebote in der Psychotherapie an. Letztendlich soll unsere Hilfe aber auch nur ein Übergang sein. Das Ziel ist es, dass dadurch jeder möglichst schnell wieder mit seinem Leben zurechtkommt.

Wie wirkte sich die Coronapandemie auf die Hilfswerk-Arbeit aus?

Rokvic: Natürlich wurde dadurch auch für uns alles schwieriger. Im Sozialbereich gab es sowieso schon immer ein Spannungsfeld zwischen dem Wirtschaftlichen und der sozialen Verantwortung. Diese Herausforderung war im letzten Jahr noch stärker zu spüren. Man hat eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Kunden und muss obendrauf immer mit begrenzten finanziellen Mitteln jonglieren. Es ist nicht einfach, wird uns aber, solange uns Corona noch begleitet, immer weiter verfolgen.