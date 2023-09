„In Pfarren soll Glaube lebendig bleiben“

NÖN: Stift Geras und die Diözese St. Pölten haben schon im April die personellen und strukturellen Veränderungen in den Pfarren bzw. Pfarrverbänden bekannt gegeben, die jetzt mit Anfang September wirksam wurden. Was waren die Gründe für diese Entscheidung?Conrad: Zum einen ist die Bevölkerung durch die Abwanderung in unseren Pfarren in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen und damit auch die Zahl der Gläubigen. Als Beispiele: Als ich vor zwölf Jahren nach Geras gekommen bin, hatten wir 700, jetzt 600 Gläubige. In Langau gab es vor 40 Jahren mehr als 1.100, jetzt knapp 500 Gläubige. Während die Bevölkerung also schrumpft, sind die Strukturen aber die selben geblieben.

Neben der Bevölkerung geht auch die Zahl der Mitbrüder im Konvent zurück…Conrad: … und das ist der zweite Grund. Es gibt einerseits einen natürlichen Abgang. Seit ich vor fünf Jahren Oberer des Stiftes wurde, mussten wir vier Mitbrüder begraben. Auf der anderen Seite ist der Nachwuchs spärlich gesät. Wir müssen uns also neu aufstellen. Darauf hat uns die Diözese auch schon vor Jahren hingewiesen. In anderen Regionen und Dekanaten ist es auch schon üblich, dass ein Pfarrer mehrere Pfarren betreut. Man muss zukünftige Entwicklungen natürlich abwarten. Aber es kann sein, dass mit der aktuellen Zuordnung das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.

Wie kann man sich die Entscheidungsfindung dieser neuen Zuordnung vorstellen? Wie ist das abgelaufen?Conrad: Das war ein langer Prozess, der sich über mehrere Jahre gezogen hat. Als Oberer war es meine Aufgabe, diesen Prozess gemeinsam mit meinen Mitbrüdern zu gestalten. Wir haben uns dabei vor allem Gedanken über mögliche Zuordnungen der Pfarren für die einzelnen Pfarrverbände gemacht. Denn die Pfarren sind ja dauerhafter als die Pfarrer. Und danach galt es zu überlegen, welche Pfarrer zu welchen Pfarren bzw. Pfarrverbänden passen könnten.

Das ist dann in Einzelgesprächen zwischen mir und meinen Mitbrüdern erfolgt, in denen auch über persönliche Vorstellungen gesprochen wurde. Meine Überlegungen habe ich schließlich ins Consilium, dem Abtsrat, gebracht. Nach dessen Zustimmung wurden die Überlegungen beim Bischof eingereicht.

Und der Bischof hat dann zugestimmt?Conrad: Die Diözese hatte bezüglich der räumlichen Zuordnungen auch selbst schon vor längerer Zeit Überlegungen angestellt, die in vielen Dingen erstaunlich übereinstimmend mit unseren Gedanken ausgefallen sind. Der große Unterschied: Wir vom Stift denken für unsere Region mehr in kleineren Einheiten als die Diözese, die eher größere Einheiten bevorzugen würde. Als Beispiel: Der Weitersfelder Pfarrverband umfasst nach der Entscheidung der Diözese jetzt zehn Pfarren. Bei uns sind es für die Pfarrverbände drei oder vier.

Es gab aus einigen Pfarren nach Bekanntwerden der Änderungen Kritik, dass man im Vorfeld nicht ausreichend informiert worden sei. Können Sie das nachvollziehen?Conrad: Klar, so etwas kann immer besser laufen. Aber es gab von mir vor gut zwei Jahren einen Brief an die Mitbrüder, die als Pfarrer im Dekanat Geras tätig sind. Darin habe ich sie gebeten, die Thematik mit den Pfarrgemeinderäten zu besprechen. Das ist vielfach auch passiert; es hat auch manche Rückmeldungen gegeben, die dann in weiterer Folge in unsere Diskussionen eingeflossen sind.

Eine Begründung für die Veränderung ist die sinkende Zahl an Priestern. Es gab in Drosendorf Kritik, dass Pfarrer Berthold Stadler nicht mehr eingesetzt wird. Auch Benedikt Felsinger wurde in diesem Zusammenhang genannt. Wie passt das zusammen?Conrad: Eine solche Entscheidung hat viele Aspekte und Abwägungen, auch persönliche Erfahrungen fließen mit ein. Dabei gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen über Befähigungen und Talente. Außerdem sind in einem Stift die Mitbrüder nicht nur „Pfarrer“, sondern Teil einer Stiftsgemeinschaft, in der es auch andere Tätigkeitsbereiche gibt: einen Wirtschaftsbetrieb oder die Bereiche Tourismus und Verpachtungen – bei uns etwa das Thema Fasten. Auch das sind Stifts-Aktivitäten, die lebendig sein sollen und in die wir uns aktiv einbringen müssen. Herr Benedikt etwa hat neue Aufgaben, er wird sich verstärkt in der Klostermedizin als Gesundheitsvorsorge – dafür ist er als Kräuterpfarrer ja prädestiniert – tätig sein. Und ich bin überzeugt, dass wir auch für Herrn Berthold, der sich noch Bedenkzeit erbeten hat, eine zu ihm passende Aktivität finden werden.

Wie geht es den anderen Pfarrern damit, dass sie künftig größere Gebiete und mehr Pfarren sowie mehr Gläubige zu betreuen haben?Conrad: Sie stehen dieser Herausforderung positiv gegenüber. Ich habe niemanden erlebt, der diese Herausforderung nicht schultern wollte. Es erfordert jetzt natürlich noch mehr Konzentration, Neues kennenzulernen. Aber es geht um die Kirche, der Glaube soll in unseren Pfarren lebendig bleiben. Dabei geht es nicht nur um die Herausforderung, dass man jetzt statt einer Pfarre drei zu betreuen hat, es sollen ja neue seelsorgliche Einheiten, ein neues Miteinander über einzelne Pfarrgrenzen hinaus entstehen. Das kann Dinge erleichtern, gewiss mitunter auch mühsamer machen; aber alle bringen sich nach Kräften ein. Und auch wenn bei den Gläubigen manche Veränderung für Verunsicherung oder Stirnrunzeln sorgt, so sind doch auch ganz viele bereit, Veränderungen als Neuaufbruch zu verstehen, darin auch Chancen für die Kirche zu sehen und das Ganze positiv mitzugestalten.

Wie kann man sich diese neuen Einheiten vorstellen? Sollen etwa gemeinsame Erntedankfeste für mehrere Pfarren gefeiert werden?Conrad: Über solche und viele andere sinnvolle Projekte kann man nachdenken, aber das muss sich in einem Prozess entwickeln. Das darf man nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern dazu muss es durch gemeinsames Überlegen und Tun kommen. Klar ist: Pfarren und Pfarrverbände werden auch zukünftig ein großes Stück Identität schaffen, die man vor allem in den sonntäglichen Messfeiern findet, die – nach einem Wort des Zweiten Vatikanischen Konzils – „Quelle und Höhepunkt“ christlichen Lebens sind. Das muss so bleiben, auch wenn wir künftig vielleicht pfarrübergreifend