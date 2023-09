„Ist herausfordernd, aber auch machbar“

NÖN: Sie sind seit Mitte April im Amt: Wie haben sich die ersten Monate gestaltet? Wie haben Sie sich in Ihrer neuen Funktion zurechtgefunden?

Daniel Mayerhofer: Die ersten Tage und Wochen galten unter anderem dem Kennenlernen des „daily business“. Es war schon etwas überraschend, wieviele kleine tägliche Aufgaben zu erledigen sind. Dank der super Zusammenarbeit mit dem guten Team rund um Amtsleiter und meinen Vorgänger Franz Linsbauer gestaltete sich diese erste Zeit aber reibungsfrei.

Gab es Überraschungen hinsichtlich Arbeitsbelastung? Wie schaut jetzt das Zeitmanagement auch hinsichtlich „Zivilberuf“ und Privatleben aus?

Mayerhofer: In dieser Hinsicht gab es keine Überraschungen. Ich wusste schon im Vorfeld, worauf ich mich einlasse. Klar ist: Das Zeitmanagement als Bürgermeister ist herausfordernd, aber es ist auch machbar.

Sie haben die gute Zusammenarbeit am Gemeindeamt angesprochen. Wie schaut das im Gemeinderat aus?

Mayerhofer: Auch im Gemeinderat verlief die Zusammenarbeit – so wie schon in der Vergangenheit – sehr positiv, kollegial und konstruktiv ab. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den Gemeindemitarbeitern. Haben sich die schon an den „neuen Chef“ gewöhnt?Mayerhofer: Wir kennen uns ja alle schon länger und an der täglichen Arbeit hat sich für die Gemeindemitarbeiter kaum etwas geändert. Das heißt, ich denke, dass hier keine Eingewöhnungsphase nötig war.

Als Bürgermeister hat man ja nicht recht viel Zeit, um sich an die neue Funktion heranzutasten. Es muss von Beginn weg angepackt werden. Welche Projekte Ihrer bisherigen Amtszeit würden Sie als besonders wichtig bzw. herausfordernd bezeichnen?

Mayerhofer: Gleich am ersten Tag nach der Gemeinderatssitzung, in der ich zum Bürgermeister gewählt wurde, gab es einen Vororttermin in unserer Katastralgemeinde Hessendorf mit allen Anrainern bezüglich der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt. Das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Darüber hinaus laufen als aktuelle Projekte die Suche nach einer Pächterin oder einem Pächter für unser Freizeithaus am Bergwerksee sowie die Freizeithalle, beim Kanalprojekt Campingplatz geht Abschnitt 1 gerade in die Finalisierung, die Siedlungserweiterung ist ein weiteres Thema. Wichtig ist mir auch die Gründung und der Start der Energiegemeinschaft Langau sowie der Start des Pilot-Projekts Mini-Talente-Fabrik.

Mini-Talente-Fabrik klingt interessant – worum geht es dabei genau?

Mayerhofer: Es sollen schon in den Tagesbetreuungseinrichtungen – also bei unseren ganz Kleinen – Maßnahmen gesetzt werden und Stärken und Schwächen schon frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Hierzu wird neben anderen begleitenden Maßnahmen eine „inklusive Elementarpädagogin“ angestellt, die abwechselnd alle vier teilnehmenden TBEs des Bezirks (Pernegg, Sigmundsherberg, Weitersfeld und Langau) besucht und dort mit den jeweiligen Pädagogen und auch den Eltern Maßnahmen ausarbeitet, um die Talente der Kinder bestmöglich zu fördern. Das Projekt wurde schon von meinem Vorgänger Franz Linsbauer initiiert und als LEADER-Projekt eingereicht. Außerdem haben wir damit auch die Jury des Lions Club Horn überzeugen können und werden auch von dieser Seite als Leuchtturmprojekt gefördert.

Welche Projekte wollen Sie bis zum Ende der Legislaturperiode noch angehen?

Mayerhofer: Wir wollen hinsichtlich der Blackout-Vorsorge für die Abwasserbeseitigung einen Batteriespeicher anschaffen. Auch an der Arztpraxis müssen voraussichtlich Anpassungen durchgeführt werden. Weiters planen wir Energiesparmaßnahmen beim Feuerwehrhaus bei Heizung und Beleuchtung. Und beim Kanalprojekt für den Campingplatz nehmen wir dann den zweiten Abschnitt in Angriff.

Die nächste Gemeinderatswahl steht 2025 auf dem Programm. Auch wenn noch etwas Zeit ist: Wird schon am Team für diese Wahl gebastelt?

Mayerhofer: Es gibt schon einige wenige Überlegungen für diese Wahl, aber mit der konkreten Planung werden wir nach dem Sommer starten.