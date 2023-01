Model Qendresa Bulliqi: „Horn wird immer ein Teil von mir sein“

Werbung

NÖN: Wie hat sich Ihre Karriere in den vergangenen Jahren entwickelt? Was waren die Höhepunkte?

Qendresa Bulliqi: Die Entwicklung lief grundsätzlich sehr gut trotz Corona-Einschränkungen. Ich konnte auch meine persönliche Entwicklung verbessern. Jeder Job ist interessant, für mich war aber das Modelmovement in Mailand ein besonderer Höhepunkt. Durch diese Reise konnte ich weitere Erfahrungen sammeln und mich weiterbilden.

Haben Sie während ihrer Karriere schon Persönlichkeiten getroffen, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden?

Bulliqi: Ich konnte einige bekannte Designer als auch Fotografen kennenlernen. Ihre besonderen Werke sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Unter anderem der Designer der New York Fashionweek Goran Bugaric oder die Haute Couture Award Austria Siegerin Julia Lara König. Es war mir eine große Ehre in Wien bei Modeshows für die beiden zu laufen.

Sie sind noch immer „nebenbei“ als Zahnärztliche Assistentin tätig. Könnten Sie schon alleine vom Modeln leben?

Bulliqi: Mir macht der Umgang mit den Menschen so viel Spaß, dass ich mir nicht vorstellen könnte, als Zahnärztliche Assistentin aufzuhören, auch wenn es durchaus möglich wäre, nur vom Modeln zu leben. Am besten ist es vorzusorgen und immer noch etwas parat zu haben.

Wie bekommen Sie das alles zeitlich unter einen Hut? Bleibt da Zeit für ein Privatleben?

Bulliqi: Mit einem guten Zeitmanagement schafft man es, aber das ist natürlich nicht immer so leicht. Doch meine Familie und Freunde sind da ziemlich verständnisvoll, wenn ich bei dem ein oder anderen Treffen nicht dabei bin.

Wie schauen die Pläne für die nähere Zukunft aus? Welche Pläne verfolgen Sie langfristig für Ihre Karriere?

Bulliqi: Als Model sollte man Spontanität haben und flexibel sein, was die Zukunft anbelangt. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Das macht die ganze Sache auch sehr spannend. Für die Zukunft würde ich gerne mehr Modelmovements machen und wieder ins Ausland gehen.

Es gab unter der jüngsten NÖN-Geschichte zu ihrem Shooting am Neusiedler See auch einige negative Kommentare auf Facebook. Der Inhalt dieser Kommentare lautete zusammengefasst „Wie kann jemand mit diesem Namen eine Hornerin sein ...“. Wie gehen Sie mit solchen Kommentaren um? Ist man auch im sehr internationalen Model-Business mit Vorurteilen konfrontiert?

Bulliqi: Ich habe einen guten Rückhalt in meiner Agentur 1st Place Models und es gibt einen starken Zusammenhalt auch unter den Models bei uns, von daher trifft mich das nicht wirklich. Es ist auch eher die Selbstunzufriedenheit solcher Menschen das eigentliche Thema, nicht man selbst. Natürlich ist es nicht immer schön, so etwas zu lesen. Grundsätzlich ist man als Model immer mit Vorurteilen konfrontiert. Damit muss man als Model rechnen, jedoch darf man sich nicht alles zu Herzen nehmen. Schließlich hat jeder Mensch einen anderen Geschmack.

Wie sehr fühlen Sie sich als Hornerin? Was verbindet Sie mit Horn? Sind sie sehr oft hier anzutreffen?

Bulliqi: Horn wird immer ein Teil von mir sein, da ich hier aufgewachsen bin. Nach einer hektischen Woche komme ich gerne übers Wochenende nach Horn. Es ist hier immer sehr entspannend – und das schätze ich sehr. Also ich fühle mich als Hornerin und darauf kommt es doch eigentlich an.

Das Model-Business ist durch das viele Reisen und Termine sicher auch ein sehr anstrengendes. Wie gehen Sie damit um?

Bulliqi: Ich versuche trotzdem, immer etwas Zeit für mich zu finden. Da Horn sehr schöne Wälder hat, gehe ich gerne wandern, um den Stress etwas zu beseitigen und den Kopf frei zu bekommen.

