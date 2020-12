Die Corona-Krise hat weltweit enormen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Während die Politik derzeit bemüht ist, die Krise so rasch wie möglich zu meistern, bat die NÖN Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger zum Gespräch, um der Frage nachzugehen, inwieweit der christliche Glaube einen Weg aus dieser herausfordernden Situation weisen kann.

NÖN: Wie wird der Glaube derzeit im Stift Geras gelebt?

Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger: Durch die Maßnahmen der Bundesregierung war das Gebet zuletzt in der Kirche für die Gläubigen nicht möglich. Im Konvent Geras fand die Liturgie in privaten Messen statt, in denen alltäglich die Messe stellvertretend für alle Menschen mit fünf Leuten, die im Konvent leben, gefeiert wurde. Die Messen wurden online übertragen. Dass uns diese technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ist in dieser Krise sehr positiv. Darüber hinaus hat uns Corona auch in anderen Bereichen ein Umdenken gelehrt.

Inwiefern?

Felsinger: Es ist an der Zeit, dass wir nun sehen, was wir zuvor übersehen haben. Es erhebt sich die Frage, worauf wir unser Leben ausrichten. Als Kirche können wir keinen wirtschaftlichen Rat geben. Das ist nicht unsere Kompetenz. Aber ich selber kann schauen, dass ich Arbeitsplätze erhalte, die mir anvertraut sind, etwa im Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein.

Welche Ratschläge liefert die Kirche außerdem?

Felsinger: Diese Krise kann nur gemeinsam bewältigt werden. Was natürlich wieder zum Tragen kommt, ist das Regionale zu schützen und zu wahren, also die kleinen Einheiten. Wir können nicht alles auslagern. Es kann nicht alles immer nur größer werden. Dadurch sind wir leichter manipulierbar. Mein Ratschlag an jemanden, der zurückgezogen lebt und nicht arbeiten kann, ist, zu überlegen, was er übersehen hat.

Was übersehen die Menschen?

Felsinger: Etwa, dass sie nicht nur zum Arbeiten da sind. Uns muss klar sein, dass wir als Mensch an und für sich wertvoll sind. Man muss das Selbstbewusstsein stärken, und auch über den Glauben sagen, dass Gott auf der Seite der Schwachen und Armen steht, nicht auf der Seite der Mächtigen, der Konzerne und der wirtschaftlichen Macht, sondern eben bei den Menschen selbst. Dieser Aspekt ist gerade vor Weihnachten sehr wichtig, auch Papst Franziskus weist in seiner Predigt immer wieder darauf hin. Wenn der Papst seine Botschaften schickt, betont auch er, dass wir für einander da sein sollen und uns einander annehmen so gut es geht.

Können Sie der Coronakrise auch etwas Positives abgewinnen?

Felsinger: Es ist in der Coronazeit auch sehr viel Gutes entstanden, etwa im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Sie ist etwas sehr Schönes, und da bewährt sich das Menschsein und das Christsein. Man muss nicht die großen Wunder bewirken, aber man kann viele kleine schaffen – und viele kleine Wunder ergeben ein schönes großes Bild. Im Öffentlichen Rundfunk gibt es das „Weihnachtswunder“, das kann man auf unser aller Leben umlegen. Eine gute Tat verwirklichen kann auch die Welt verändern, vor allem dann, wenn dies möglichst viele tun. Dann sind sie nach der Coronakrise auch andere Menschen.

Wie schätzen Sie derzeit die Situation in der Seelsorge ein?

Felsinger: Hier ist die Situation momentan natürlich schwierig, da die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind. Es gibt aber viel kleine Nöte, die man nicht öffentlich sieht. Vor allem die Einsamkeit älterer Leute, aber auch die Doppelbelastung von Alleinerziehenden und jüngeren Menschen sind mir aufgefallen. Ich kenne die Situation eines jungen Universitätsprofessors, der geschieden ist und von Beginn der Krise an sowohl in der Kinderbetreuung als auch im Home-Office seiner Arbeit nachgehen muss. Er fragt sich wie viele andere auch, wie er das bewältigen soll. Aber auch Lehrer haben es momentan nicht einfach.

Wo sehen Sie hier die größten Probleme?

Felsinger: Die Kommunikation mit den Schülern über Handy oder PC ist ein großes Handicap. Neben dem Unterricht sind auch die Erziehung und die Charakterbildung sehr wichtig. Die sind bei dieser Art der Kommunikation aber nicht möglich. Die Wahrnehmung in der Lehrer-Schüler Beziehung ist eine ganz andere. Nur durch die physische Nähe ist es möglich, auch die Bedürfnisse der Schüler tatsächlich zu erkennen. Möglichen Spannungen kann man nur durch persönliche Gespräche begegnen. Ich stelle daher in dieser Zeit vermehrt mein Ohr zur Verfügung, wenn mich jemand anruft oder auf elektronischem Weg kontaktiert.

Was sagen Sie Menschen, die Sie derzeit kontaktieren?

Felsinger: Wichtig ist, diesen Menschen Hoffnung zu geben und ihnen zu signalisieren: Ich bin für dich da! Diesen Satz zu formulieren ist wichtig, auch wenn man tausende Kilometer weit von einander entfernt ist. Jeder der die Kraft dazu hat, sollte dieses Signal den Menschen, die ihm am Herzen liegen, vermitteln. Das ist ein wichtiges Zeichen, das man setzen kann, um seinen Mitmenschen zu helfen. Darüber hinaus kann man auch andere Zeichen setzen, etwa, indem man einem geliebten Menschen eine Rose schenkt, um ihm zu zeigen: Du bist mir wichtig und du bist nicht alleine.

Aber auch Kräuter können uns in dieser Zeit helfen, oder?

Felsinger: Natürlich! Man kann ab und zu einen Melissentee oder einen Rosenblütenblättertee zur Entspannung genießen. Zur Stimmungsaufhellung rat ich zu Lavendel, in der Erkältungszeit empfehle ich Thymian, denn der tut Leib und Seele gut. Wenn man niedergedrückte Stimmung hat, hat man auch eine Beeinträchtigung der Atemwege. Zur Entspannung führt natürlich nicht nur das Kraut selbst, sondern auch die Zeit, die man sich nimmt, einen Tee aufzugießen und diesen in Ruhe zu trinken. Das ist eine bewährte Ablenkung, mit der man dem Körper und auch der Seele etwas Gutes tut.