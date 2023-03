Horner Gymschüler „schüttelten“ Obst

Kürzlich besuchte die Klasse 7b des Bundesgymnasiums Horn mit ihrer Chemieprofessorin Eva Leister das molekularbiologische Mitmachlabor am Vienna Bio Center. Das originalgetreue Labor bot den Schülern die einmalige Gelegenheit, in den Bereich Forschung hinein zu schnuppern und eigenständig zu experimentieren. Durch das zum Stoff passende Thema „Vitamincocktail“ konnten die Schülern nicht nur die Theorie der Vitamine auffrischen, sondern auch diese Theorie in die Praxis umsetzen. Im Kurs wurde geschüttelt, titriert (Titration ist ein chemisches Analyseverfahren) und auch UV-Licht kam zum Einsatz, um die Vitamine B1, B2 qualitativ und das Vitamin C quantitativ in Nahrungsmitteln und Getränken nachzuweisen.

Jakob Kornell, Oliver Koppensteiner und Alexandra Rauhofer (von links) übten im Vienna BioCenter verschiedene chemische Analysemethoden. Foto: privat

