„Ich war zu keiner Zeit in ernster Gefahr, ich habe mich einfach nur ,verschwommen‘ und verlaufen“, erzählt Johannes Wildner, der Intendant der Oper Burg Gars, von einem abendlichen und abenteuerlichen Erlebnis am (und im) Stausee Ottenstein.

In dem dort befindlichen Restaurant tagte gestern die Österreichische Gesellschaft für Muskelschwund und lud zu einer Charity-Veranstaltung, um Geld für die Unterstützung dieser Menschen aufzutreiben, die an der heimtückischen Krankheit leiden. Eingeladen war dazu auch Wildner mit Lisa Padouvas, der Regisseurin von Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“, die ab 15. Juli auf der Burg Gars in einer besonderen Inszenierung zur Aufführung kommt.

Bevor die beiden allerdings darüber informieren durften, war ein Lauf über 1,2 Kilometer angesagt, dazu Schwimmen im Stausee über 600 Meter. Wildner und Padouvas teilten sich die Aufgabe, sie übernahm das Laufen, er das Schwimmen.

Wildner übersah jedoch eine auf einem Stein aufgemalte Markierung und folgte einer anderen „Spur“, die ihn zu einem Waldweg führte. Auf diesem versuchte er – barfuß und in Badehose – eine Straße zu erreichen, fand euch eine, ging leider in die falsche Richtung, bemerkte den Irrtum und kehrte wieder um. Etliche Autos kamen vorbei, aber niemand nahm ihn mit …

Im Restaurant hatte man sich inzwischen klarerweise Sorgen gemacht, Wasserrettung und Feuerwehr verständigt, die schon im Begriff waren, den See abzusuchen. „Aber ich lag Gott sei Dank nicht auf dem Grund, sondern freute mich, gesund wieder angekommen sein“, konnte Wildner nach diesem Schock schon wieder lachen.

In der Teamwertung belegten die beiden übrigens zwei Stunden und 20 Minuten hinter den Siegern den zweiten Platz. Es waren aber nur zwei Teams angetreten…