Impfaktion in der Taverne Greillenstein

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Foto: APA (Symbolbild)

D ie Gemeinde Röhrenbach und Ärztin Birgit Nachtmann bieten am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 12 Uhr die Gelegenheit sich in ungewöhnlichem Ambiente gegen das Coronavirus impfen zu lassen: Im Gasthaus „Gmoa" in der Taverne Greillenstein.