Impfzentrum in Horner Arena startet

Nachdem am Wochenende der Ruf des Landes nach Impfzentren gekommen sei, habe man nicht lange gezögert und zugestimmt, auch in Horn ein solches Impfzentrum aufzumachen, erzählt Bürgermeister Jürgen Maier. Seither wurde in der Arena in der Raabser Straße 34 - und nicht wie fälschlich nach außen gedrungen ist im "Fachmarktzentrum Horn" - in Windeseile ein Impfzentrum errichtet. Geimpft wird vorerst mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, später soll auch jener von Moderna dazu kommen.

Diese Woche sind Impfungen auch ohne Termin hier möglich, ab nächster Woche soll dann ein Anmeldesystem kommen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 9 bis 15 Uhr.

Auch Testmöglichkeiten erweitert

Ausgebaut werden im Bezirk Horn - als Reaktion auf die Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von PCR-Tests, "für die die Gemeinden nichts können", so Maier - die Angebote bei den Antigen-Teststraßen. Auf Rücksicht auf Arbeitnehmer wurden die Startzeiten am Morgen von 7.30 auf 6.30 Uhr vorverlegt, am Abend sind die Teststraßen bis 19.30 statt 19 Uhr geöffnet. Im Bezirk Horn gebe es anders als in vielen anderen Bezirken weiterhin täglich die Möglichkeit, sich testen zu lassen, streicht Maier einmal mehr die Vorreiterrolle des Bezirks heraus.

Teststraßen im Detail:

Montag: 6.30 bis 10 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr: Rathausplatz 2, Horn

Dienstag: 17 bis 19.30 Uhr: Rot-Kreuz-Haus, Eggenburg

Mittwoch: 15 bis 19.30 Uhr: Rathausplatz 2, Horn; 17 bis 19.30 Uhr: Rathaus, Gars

Donnerstag: 17 bis 19 Uhr, Rot-Kreuz-Haus, Eggenburg

Freitag: 6.30 bis 12 Uhr, Rathausplatz 2, Horn

Samstag: 8 bis 12 Uhr: Rathaus, Gars

Sonntag: 8.30 bis 12 Uhr: Rathausplatz 2, Horn