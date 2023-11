Impulse zur Trauerbewätigung gesetzt

Trauer ist ein sehr schmerzhaftes und gleichzeitig heilsames Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Geliebtes in unserem Leben verlieren. Mit den Trauerimpulsen wurden die Besucher eingeladen, innezuhalten und mit Impulsen der eigenen Trauer Ausdruck zu verleihen. Als Zeichen der Hoffnung entzündeten viele eine Kerze, die Texte schenkten Zeit zum Innehalten, eine Scherbe für die Farbe, die meine Trauer trägt, konnte in Herzen gelegt werden. Der Klagemauer vertrauten viele ihren Kummer, ihren Dank und ihre Bitten an. Durch das Niederlegen eines Steines wurden die Besucher aufgefordert, auch die Schwere niederzulegen und die Leichtigkeit danach zu spüren.

In kurzen, aber empathischen Abschnitten boten die Trauerbegleiter des Mobilen Hospiz Bezirk Horn Impulse für den Alltag an, die behutsam dabei helfen, das Leben nach dem Verlust eines geliebten Menschen wieder aktiv zu gestalten und neue Perspektiven zu entwickeln. Nicht nur der Trauerprozess an sich wird thematisiert, sondern auch die alltäglichen „Handgriffe“, die sich plötzlich so unendlich schwer anfühlen. Die Themen Sterben, Tod und Trauer dorthin zu holen, wohin sie gehören, in die Mitte des Lebens, ist Christine Zeiner und ihrem Team ein Herzensanliegen. „Schenken sie ihrer Trauer Impulse, um Trost zu finden“ erklärte Zeiner.

In der Aufbahrungshalle standen die Trauerbegleiter bereit, um Impulse für eine neue innere Balance zu geben, um aus tiefer Trauer in ein kraftvolles Leben zurückzufinden. „Jede Trauer ist individuell für sich betrachtet immer besonders, immer traurig, immer eine Herausforderung, aber immer auch eine Chance zu persönlichem Wachstum und Weiterentwicklung“, ist Zeiner überzeugt.