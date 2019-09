Waghalsige Arbeit auf Turmhelm der Horner Pfarrkirche .

Es gab in diesen Tagen wohl keinen Passanten im Horner Zentrum, der nicht den Kopf verdrehte und auf den Turm der St. Georgskirche blickte. In 60 Metern Höhe waren dort Industriekletterer aus Prägraten am Großvenediger mit dem Anbringen der Lichterketten für die Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt.