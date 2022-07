In Auto gekracht Biker bei Unfall in Horn verletzt

B ei einem Unfall am Mittwoch wurde ein Motorradfahrer in Horn leicht verletzt. Der Mann konnte einem abbiegenden Auto nicht mehr ausweichen und krachte in dieses Fahrzeug.