Das Tagträumer*innen – Theaterfestival, gegründet als Szene Bunte wähne und Fixpunkt in der österreichischen Kulturszene für Kinder und Jugendliche, nimmt sich seiner Geschichte an und bringt sie in die Gegenwart. „Das Festivalformat verbindet Kunst und Kultur aus dem Urbanen mit dem Leben in der Region“, erklärte Holger Schober-Dufek. Die unterschiedlichsten Acts werden im Kunsthaus, im Vereinshaus, im Museum Horn, am Hauptplatz und am Campus Horn ausgetragen.

Bis vor kurzen als Festival „Szene Waldviertel“ bekannt, erscheint das traditionelle Theaterfestival heuer unter neuem Namen unter der Leitung von Holger und Katharina Schober-Dufek. Offiziell eröffnet wurde die „Theaterfaszination“ nach der Aufführung „Werther in Love“, die im Campus Horn schon viele Gäste begeisterte, im Vereinshaus Horn. Holger Schober-Dufek begrüßte die Ehrengäste und präsentierte das Logo und Maskottchen des Festivals, das auf den Namen „Fino-Waugerl“ getauft wurde.

„Wir sind uns der Tradition des Festivals bewusst und stellen daher die Fantasie und das Erzählen von Geschichten in den Vordergrund“ betonte Festivalleiter Holger Schober-Dufek. Abschließend gastierten Andreas Denk und Cherif Zaouali mit „Nachbars Küchenparade“ im Vereinshaus.

Weitere Informationen auf www.tagträumerinnen.at