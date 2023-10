Unfall mit Bike: Beifahrerin verletzt

Der 49-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad gemeinsam mit seiner Gattin am Sozius in Thunau bei Gars unterwegs. Laut Polizei rutschte beim Einlenken in eine Rechtskurve plötzlich der Vorderreifen des Motorrades nach links weg. Der Mann konnte einen Sturz nicht mehr verhindern. Das Motorrad schlitterte auf der rechten Seite liegend etwa 130 Meter auf der Fahrbahn entlang und kam dann im gegenüberliegenden Bankett zum Stillstand.

Der Lenker erlitt keine Verletzungen. Seine Gattin klagte über Schmerzen im rechten Knie. Sie konnte aufgrund ihrer Verletzung nicht aufstehen und blieb vor Ort auf dem Bankett sitzen. Der Mann verständigte die Rettung und Polizei. Er konnte sein Motorrad alleine aufstellen. Nach dem Eintreffen der Rettung wurde die verletzte Beifahrerin vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus Horn gebracht.