Gars: Erinnern an „Mundl“

Etwas mehr als drei Jahre ist es her, dass der vor wenigen Tagen verstorbene Karl Merkatz in Gars war. „Es macht Spaß, wieder hier zu sein“, sagte er zu den gut 150 Leuten im Hof des „Goldenen Hirschen“, wo er sich als Weinpate zur Verfügung stellte. Eingefädelt hatte den Deal der Galerie Westlicht-Besitzer und Gars-Zweitwohnsitzer Peter Coeln.

„Er war urnett“, erinnern sich die beiden an den großen Volksschauspieler, der vor allem durch die TV-Serie „Ein echter Wiener“, die „Bockerer“-Filme oder als „Blunzenkönig“ bekannt wurde. „Er war äußerst zuvorkommend und freundlich, sehr gesellig und hat mit vielen Leuten geredet, Star-Allüren gab es überhaupt nicht. Und der Grüne Veltliner, dem er den Namen ‚Sagenhaft‘ gegeben hat, hat ihm auch geschmeckt“, so Buhl.

Warum Merkatz „wieder“ gesagt hat? Viele haben den Film „Drei Herren“ gesehen, den im Spätsommer 1997 Merkatz mit Ottfried Fischer und Karl Markovics hauptsächlich in Wanzenau, aber auch in Gars gedreht hat. „Es war schon eine lustige Partie“, schmunzelt Ortsvorsteher Reinhard Asenbaum, damals ein Jugendlicher. „Man hat ihn vom ,Mundl‘ her gekannt, aber hier hat er ein gepflegtes Auftreten an den Tag gelegt, Kraftausdrücke hat man nie gehört.“

Auch Helga und Franz Nußbaum, die in Etzmannsdorf einen Gasthof und eine Tischlerei betreiben, haben nur gute Erinnerungen an das Filmteam und Merkatz: „Er war immer nett, ruhig, gut gelaunt – und sehr an unserer Tischlerei interessiert, da er ja selber Tischler gelernt hat. Er sammelte – wie im Film – gerne Kronenkorken und öffnete daher überall alle Bierflaschen, die er sah.“ Seine Mutter spielte übrigens Erni Mangold, die er dann bei der Weinsegnung wieder traf …

