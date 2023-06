Drosendorf: Ein „einfach schönes“ Konzert

Eine der stimmigsten Rhythmusgruppen mit Robert Riegler am E-Bass und Wolfi Rainer am Schlagzeug ließen die Musik erst im passenden Licht erscheinen. Dabei fanden sich die vier Künstler in der Mitte zwischen erdigen Grooves, raffinierter Harmonik, energiegeladenen Improvisationen und einfach schönen Melodien, um aus diesen Ingredienzen ein geniales und außergewöhnliches Repertoire entstehen zu lassen. Das „American Songbook“ wurde in ihrem Programm durch viel Eigenes ergänzt und in feinster Weise interpretiert. Geerdet durch ihre brillante Spielweise, das makellose Gefühl für Rhythmus und Phrasierung, sowie die bestechende musikalische Performance, haben sie nicht nur wunderbare Kompositionen wie „Flow“, „Lost in time“, „Before I go“ und „Windmills of your mind“, sondern auch inspirierende Improvisationsstrukturen geschaffen.

Die Musiker nützten das zu spannenden und virtuosen Soli. Besonders Christian Maurer öffnete dies zu spektakulären Höhenflügen am Saxophon. Neben ihrer großen Erfahrung und der bestechenden Präsentation auf der Bühne waren Intuition und Spielfreude weitere wichtige Bausteine für diesen gelungenen Konzertabend, den die vielen Besucher wegen des vollen Sounds sehr genossen.