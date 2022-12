E-Car-Sharing für Stadt Horn?

Werbung

Bekommt Horn bald ein E-Car-Sharing? Auf dem Hauptplatz gaben Vertreter des Horner Umweltforums einen Überblick zu aktuellen E-Pkw – sie konnten Probe gefahren werden – und E-Carsharing-Projekten für Horn. „Immer öfter wollen Menschen sich kein eigenes Auto mehr leisten, sondern nur bei Bedarf ausborgen“, begründete ÖVP-Gemeinderat Andreas Holzbrecher die Überlegung.

In Niederösterreich gebe es bereits einige Beispiele für erfolgreiche Projekte. Walter Kogler-Strommer von den Grünen ergänzte, dass es immer wieder Anfragen von Bürgern gebe, ob und wann auch in Horn ein solches Projekt eingeführt werde. Den Schlüssel zum Erfolg des Projekts sieht Sabine Englmaier (ÖVP) in einem Angebot aus günstigen Preisen und Vernetzung mit Vereinen und Organisationen. Bürgermeister Gerhard Lentschig (ÖVP) freute sich, dass sich schon Interessierte gemeldet haben, ein E-Carsharing-Angebot aufzubauen.

Bei einem Vollkostenvergleich über ein Jahr bei 4.000 Kilometern mit einem E-Auto mit 90 kW ist die Grundgebühr 24 Euro pro Monat, Nutzungstarif 1 Euro pro Stunde plus 0,30 Euro pro km. „Das bringt gegenüber einem Benziner 1.600 Euro Einsparung im Jahr“, erklärte Englmaier. Der nächste Schritt ist die Präsentation und Diskussion in den zuständigen Ausschüssen, um eine etwaige Zustimmung und Unterstützung durch die Stadtgemeinde Horn zu erwirken.

