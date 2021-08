Jürgen Wolf wollte den Stadtheurigen weiterführen, der zuvor auf der Zusammenarbeit zwischen ihm, Christiane Goller, Karl Lindt und Rudolf Neuhold gefußt hat. Goller und Lindt zogen sich aus dem gastronomischen Bereich zurück, während Neuhold in Pension gegangen ist. Wolf wollte Stadtheurigen-Wirt bleiben: „Aber dafür habe ich zuerst Winzer sein müssen.“

Das verlangt die Buschenschank-Richtlinie. Eine neue Kooperation musste her: Wolf kooperiert nun mit der Winzerfamilie Gruber aus Röschitz, hat einen Teil ihrer Weingärten gepachtet und will sich in diese Arbeit vertiefen. Aber: „Ich bin ein Instant-Winzer“, beschreibt er. „Ich habe nicht die Zeit oder das Know-how, um alles machen zu können.“

„Ich hätte es als Stadtkind gar nicht für möglich gehalten, dass ich mal irrsinnig gerne gart’ln werde.“ Jürgen Wolf

Noch wird Wein aus dem biozertifizierten Gruber-Betrieb des vergangenen Jahrgangs angeboten: Wolf hat da noch nicht mit Hand angelegt. Wichtig ist ihm stets das Produkt an sich.

„Bis auf den Oktopus schaue ich, dass ich Regionales bekomme – und Bio, wo’s immer möglich ist.“ Der Tintenfisch verrät schon, dass er als Heurigenwirt durchaus Ungewöhnliches auf der Speisekarte anbieten will: Der Oktopus-Paradeissalat mit frischer Chili und Koriander hat nach einem „Der Standard“-Artikel für eine kontroversielle Debatte im Online-Forum gesorgt: „Die Leute haben sich das Maul z’rissen, super war’s“, lächelt Wolf. „Das hatte den Effekt, den ich wollte“, sagt Wolf. Mehr Neugierige als sonst suchten das Lokal auf. Sie können aber die traditionelle Brettl-jaus’n genauso bestellen.

Wolf wuchs in Gänserndorf auf und war in Wien in der gehobenen Gastronomie als Haubenkoch tätig. Er ist über Goller und Lindt, die er zuvor schon kannte, nach Eggenburg gekommen – und geblieben. „Ich hätte es als Stadtkind gar nicht für möglich gehalten, dass ich mal irrsinnig gerne gart’ln werde“, hat er sich ein Haus in Maigen mit großem Garten gekauft.

Der Garten und Hof des Stadtheurigen wird gern in den warmen Monaten genutzt. Wolf serviert dort auch Ungewöhnliches. privat

Seine Paradeiser oder die Feigen seiner Mutter werden „in höchster Produktqualität“ für den Heurigen, der im Falstaff-Guide zwei Trauben erhielt, verarbeitet: „Heute werde ich ein Feigen-Chutney machen“, berichtete er am Freitag der Vorwoche. Wolf hält darüber hinaus Veranstaltungen ab, wie „Narrenspiele & Gedankensplitter mit Hannes Hawlicek (4. September) oder sucht die Kooperation mit Vereinen wie dem Bürgerkorps Eggenburg: Er wird für die Kulinarik beim Sommernachtskonzert am Hauptplatz sorgen (28. August).

Der Stadtheurige wird grundsätzlich nur bei passendem (also warmem) Wetter aufgesucht, um auf dem lauschigen Open Air-Platzl mit der Stadtmauer in Sichtweite sitzen zu können. „Ich habe schöne Innenräume, die aber leider nicht genutzt werden.“ 2020 wurden Vernissagen abgehalten.

Im Winter sucht er vorwiegend andere Beschäftigungen: Er wird mit dem „KochKulturMuseum“ und Georg Geml in Kochkursen historisches Essen zubereiten. Wolf wird außerdem seinen Stadtheurigen und Eggenburg mit einem Standl beim Weihnachtsmarkt am Spittelberg (Wien) vertreten. „Nächstes Jahr schauen wir weiter.“

Die warme Küche reize ihn weiterhin: „Aber die Heurigen-Gerichte werden zum Teil trotzdem vorher warm gekocht, auch wenn es dann kalt serviert wird“, ergänzt Wolf, der 2017 das Kochbuch „Wolf. Ein Kochbuch“ herausgegeben hat. Aber: „Ein Wirtshausbetrieb ist irrsinnig teuer und du bist schnell im Minusbereich.“ Er findet zudem, dass die Kollektivverträge angepasst werden sollten, um einen Anreiz für Mitarbeiter schaffen zu können. Dazu komme, dass man als Selbstständiger sechs bis sieben Tage arbeiten müsse, um den Betrieb halten zu können.

„Das ist absoluter Raubbau, das schaffe ich nicht mehr mit meinen 54 Jahren. Und ich will es auch nicht mehr schaffen“, betont er. Das sei einer der Gründe, warum er sich aus der gehobenen Gastronomie in den Stadtheurigen „zurückgezogen“ hat. Offen ist das Lokal freitags, samstags und sonntags ab 17 Uhr.