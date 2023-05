Heer präsentierte sich den Schülern

Ein gutes halbes Dutzend von Mitgliedern der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation des Militärkommandos für Niederösterreich und der Militärpolizei unter Leitung des Referenten für Information Robert Kastl brachte den Schülern auf eindrucksvolle und spannende Art näher, was zu den Aufgaben des Bundesheeres gehört. „Wir drängen uns nicht auf, wir kommen dann, wenn wir eingeladen werden“, stellte Kastl fest. „Wir fahren auch keinen Werbefeldzug für das Heer, machen aber schon darauf aufmerksam, dass wir Lehrlinge in über 30 verschiedenen Berufen vom Berufskraftfahrer bis zum Zahnarztassistenten ausbilden. Das ist für die Schulabgänger der Mittelschule sicher wichtig.“ Auch auf die Möglichkeit, die Heeres-Handelsakademie in Wr. Neustadt oder die Bundesfachschule für Flugtechnik in Langenlebarn zu besuchen, zeigte er auf.

In verschiedenen Gruppen wurde etwa über Blackout informiert, Maßnahmen zur ersten Hilfe nicht nur theoretisch erörtert sondern auch praktisch gezeigt, die Schüler durften mit Virtual-Reality-Brillen arbeiten und Ausrüstungsgegenstände von Schutzwesten und -schilden bis zu Bekleidung und Helmen kennenlernen. Auch der Hinweis auf den Zivildienst oder die Tatsache, dass seit kurzem auch Frauen den Grundwehrdienst machen können. Natürlich wurde auch eindringlich darauf hingewiesen, wie man sich verhalten muss, wenn man Kriegsrelikte findet.

„Ich bin froh, dass ich diesen Informationstag zum ersten Mal in der Schule durchgeführt habe“, resümierte Direktor Christian Langer. „Die ausgezeichnete Organisation und das Angebot für die Schülerinnen und Schüler war hervorragend. Die abwechslungsreichen Stationen führten zur regen Teilnahme der Kinder. Wir werden diese Veranstaltung sicher wieder durchführen.“

Nach Anleitung von Informationsoffizier Reinhard Drucha (rechts) wurde von den Schülern eine einfache Trage mit Stangen "gebaut", um im Ernstfall, wenn keine andere Möglichkeit besteht, etwaige Verletzte abzutransportieren. Foto: Foto: Rupert Kornell

