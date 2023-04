Wichtig: „Das Hirn einschalten“

„Der sicherste Virenschutz ist der zwischen beiden Ohren“, leitete Maximilian Schernhammer vom Landeskriminalamt NÖ seinen Vortrag über Kriminalität im Internet ein. „Wichtig ist, das Hirn ein- und Emotionen auszuschalten.“

Er war auf Initiative von Heidi Krapfenbauer, Obfrau von NÖs Senioren Gars, und Raimund Hager, Regionsleiter Waldviertel beim Zivilschutzverband, gekommen, um – nicht nur Senioren – über Cyber-Kriminalität und deren Verhinderung zu informieren. Dabei wurden die verschiedensten Themen aufgegriffen, Begriffe erklärt und hingewiesen, wie man verhindert, dass man in Fallen tappt.

Anhand praktischer Beispiele aus seinem Berufsleben sprach er über Phishing, Hacking, Dark Net, Schadsoftware, um nur einige zu nennen, und wies auf wichtige Maßnahmen wie Virenschutz installieren, Updates durchführen und Datensicherung („Heutiger Standard ist ein Passwort mit 15 Zeichen, bestehend aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.“) hin.

Ausführlich widmete er sich drei Fällen, die täglich zehnmal in Niederösterreich passieren: Dem Polizeitrick („Polizisten kommen und stellen Geld und Wertsachen sicher.“), dem Unfalltrick („Helfen Sie ihrer Tochter etc., lösen Sie sie mit Geldbetrag aus.“) und dem Enkel-Neffen-Trick („Ihr Enkel etc. ist in Geldnot, gehen Sie zur Bank und beheben Sie Bargeld für ihn.“).

