Schüler der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Horn zeigten am Infotag interessierten Besuchern ihr Wissen und Können.

Direktor Wolfgang Schrenk machte dabei gleich Werbung für seine Schule: „Wer diesen Berufsweg wählt, der sich aktuell dadurch auszeichnet, dass er seine Selbständigkeit, sein Wissen, seine Professionalität und sein Potenzial neu definiert und sich damit zu einem unerlässlichen Teil des Gesundheitssystem entwickelt, hat sich für einen Beruf mit Zukunft entschieden.“

Die Gesundheits- und Krankenpflege setzt dabei voraus, dass man sich mit den pflegerischen und medizinischen Entwicklungen unserer Zeit stetig auseinandersetzt. Schrenk und sein Team gaben Informationen zur Ausbildung und zu den Ausbildungszweigen „allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege“, „psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege", "Fachsozialbetreuer", "Pflegehilfen", "Heimhilfen" und bei Interesse auch über weiter Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege.

„Unsere Schule ist eine vorbildliche Einrichtung, in der Schüler eine qualitätsorientierte Ausbildung bekommen und dadurch beste Vorrausetzungen für einen guten und sicheren Arbeitsplatz erlangen“, betonte Lehrer Otmar Nowotni. Um den zukünftigen Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in der Gesundheits- und Krankenpflege abdecken und den hohen Qualitätsstandart aufrechterhalten zu könne, muss man schon heute dafür sorgen, dass in Zukunft genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, meinte Elisabeth Klang, Pflegedirektorin am Landesklinikum Horn.

Auch Pflegetechniken wurden vorgezeigt und die Besucher hatten die Möglichkeit, an medizinischen Puppen zu üben. Die Aufgaben in diesem Berufsfeld reichen von Diagnose, Planung, Organisation und Durchführung der pflegerischen Maßnahmen über Gesundheitsförderung und Beratung bis zur Pflegeforschung. Dieser Mix spiegelt sich auch in der Ausbildung wieder. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht nur in Form von theoretischem Unterricht vermittelt. Viele praktische Übungen, Exkursionen und Praktikum runden das Ausbildungsangebot ab. Nähere Infos unter: www.pflegeschulen-noe.at